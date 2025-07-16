İsmail Güleç'in Anlatımıyla Altıparmak Tarihi

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Soru: Altıparmak'ın içindekiler bölümü nasıl?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

Eser mukaddime, dört adet rükün ve hatime olmak üzere toplam altı ana bölümden ve yüzlerce alt başlıktan müteşekkildir. Birinci rükünde kainatın halk edilişinden Hz. Muhammed'in doğumuna, ikinci rükünde doğumundan bi'setine, üçüncü rükünde bi'setinden hicretine, dördüncü rükünde ise hicretinden vefatına değin nübüvveti ile alakalı yaşanan hadiseler aktarılmaktadır.

Hatimede ise Hz. Muhammed'e atfedilen mucizeler türlerine göre yüzden fazla mucizevî vaka anlatılır. Dolayısıyla iki eser var. ilk dört bölüm siyer, son bölüm mucizât-ı Nebî.