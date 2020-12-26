İslam edebiyatında hatırat türünün ilk örneği Babürname’den alıntılar

📜 Babürname'nin muhtevası

📌Babürname, Babür'ün hayatındaki askeri, siyasi ve kültürel alandaki birçok olayın yıllara göre bölümlenmiş birer anlatımıdır.

📌Türk dünyasında önemli bir yeri olan Babür Şah'ın kaleme aldığı Babürname, dönemin sosyo-kültürel hayatını yansıtan bir boy aynası gibidir.

📌Babür, hatıralarını Çağatay Türkçesi ile kaleme almıştır.

📌Babürname'nin XVI. asır içinde Doğu'nun yaygın ve müşterek edebiyat dili olarak Farsça'ya tercümeleri ortaya konulmuştur. Bunların en eskisi 1524-25 yani Babür hayatta iken tercüme edilmiştir.

📌Doğrudan doğruya verilmiş bir adı olmadığı için Babür'ün hatıratı Babürname'den başka "Vekayi', Vâkıanâme, Vâkıât-ı Bâbürî, Vekayi'nâme-i Pâdişâhî ve Bâbüriyye" olarak da adlandırılmıştır.

📚 Babürname'nin konusu

📌Babürname, Babür'ün on iki yaşında Fergana tahtına çıkışı ile başlayıp ölümünden bir yıl öncesine kadar olan zaman içindeki hayatını anlatır.

📌Babürname'nin mihverini, Babür'ün siyasi iktidarını koruma ve yeni siyasi birlikler kurma yolunda yaptığı mücadeleler teşkil eder.

🔎 Babürname'nin tarihimizdeki önemi nedir?

📌Eser, Türk edebiyatının ilk hatırat türleri arasında yer alması, devrin hükümdarları ve edebiyatçıları hakkında geniş bilgelere yer verilmesi bakımından oldukça kıymetlidir.

📌Fransız kaşif ve yazar Fernand Grenard, Babür isimli eserinde, "Bâbur, hâtıralarında, bize bir edebî ve artistik portreler galerisi sunar ki, tarih ve muasır medeniyet için mühim bir dökümandır." çıkarımında bulunur.