İslam bilincinizi tazeleyecek 50 kitap
İslam bilincimizi tazelemek, bu anlamdaki fikirlerimizi diri tutmak pek çoğumuz için oldukça önemli. Ancak kimi zaman "ne okumalıyım?" sorusu da bu bilincin beraberinde getirdiği sorulardan biri. Fikir, sanat, kültür ve medya hayatımız, Batıda, Batı kültürü ile üretilenleri tüketmeye yöneltse de çağ aşacak ve öncü nesiller oluşturacak bilgilendirici eserlerin okunurluğunun arttırılması, yadsınamaz bir ihtiyaç. Siyerden edebiyata, iktisattan tarihe İslam bilincinizi tazeleyecek 30 kitabı derledik.
Giriş Tarihi: 12.07.2020
08:46
Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
09:43
YAŞAMAK - CAHİT ZARİFOĞLU
Edebiyatımızın en özgün isimlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu'nun kaleme aldığı Yaşamak, Zarifoğlu şiirlerindeki derinliği ve şaire ait iç dünyanın zenginliğini gözler önüne seren bir eser. Yeni Türkçe'deki hatıra türünün en yetkin örneklerinden biri olan Yaşamak, toplumsal olarak bir ışığa dönüştürmek istediğimiz acıya, bireysel bir dünyada aydınlık sağlıyor.
Zarifoğlu, çevremizde gelişen olayların gözümüzü yorduğu ve bizim, hayatın bütünsel akışıyla olan bağlarımızı güçlükle koruduğumuz dönemde, o bağlara canlılık veren birkaç şairimizden biri olarak karşımıza çıkıyor. Zarifoğlu'nun, yaşamayı varlık ve oluşun özüne dokunan bir derinlik içinde algıladığı ve arka planındaki hikmetle anlaşarak yaşadığı için, aynı hikmet onun satırlarına da yansıyor.
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YİTİK CENNET - SEZAİ KARAKOÇ
Ömrünü diriliş mücadelesine adamış bir isim olan Sezai Karakoç, edebiyatımızın en güçlü sesi. Sezai Karakoç, Yitik Cennet kitabında felsefe ile edebiyatın muhteşem bir uyumunu sergiliyor. Kullandığı yöntem ve benzetmeler ile zaman zaman ağır bir üslup içerse de eser aslında oldukça akıcı ve anlaşılır.
Yitik Cennet'te, cennetin sekiz kapısını temsil eden sekiz peygamber ve cennetin tam da kendisi olan son peygamber Hz Muhammed'in hikayelerinden yola çıkılıyor. Bu hikayeler üzerinden bir medeniyetin doğuşu, gelişmesi ele alınıyor. Sezai Karakoç'un kaleme aldığı ve bu kitabı oluşturan yazılar, Eylül 1974'ten Ocak 1976'ya kadar Aylık Diriliş Dergisi'nde, 21 Haziran 1976-14 Ekim 1976 arasında Diriliş Pazartesi-Perşembe Günlüğü'nde Zülküf Canyüce takma adıyla yayınlanmıştı.
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İNSANLIĞIN MEDENİYET DESTANI - ROGER GARAUDY
20'nci yüzyılın ünlü filozoflarından Roger Garaudy, Batı kültürü içinde yetişen, 69 yaşında iken Müslüman olan ve ömrünün geri kalanında kaleme aldığı eserlerle İslam'a hizmet eden isimlerden biri. Garaudy, kaleme aldığı İnsanlığın Medeniyet Destanı eserinde, tarihin kaçırılmış fırsatlarını ve insanın kaybedilmiş boyutlarını bizimle birlikte aramaya katılmak isteyen kimselere sesleniyor.
Batı hegemonyasını reddeden gerçek bir dünya medeniyetleri tarihi niteliğinde geleceğe dönük olarak yazılan bu eser, kültür imtiyazına sahip olmayanlara, ona erişme arzusu verecektir. Bu imtiyaza sahip olup da, "klasik önyargı"nın kendisini Batı ile sınırladığı kimselerde ise bir açılma, evrensel bir bakış açısı, diğer medeniyetlerle yardımlaşma arzusu uyandıracaktır.
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TARİHE TANIKLIĞIM – ALİYA İZZETBEGOVİÇ
Aliya İzzetbegoviç, bağımsızlığa giden zor ve çetin yıllarda Bosna-Hersek halkına önderlik eden, ülkenin ilk cumhurbaşkanı ve 20'nci yüzyıl Avrupa'sının önemli Müslüman düşünürlerinden biriydi. İzzetbegoviç olmadan Bosna'nın bağımsızlık mücadelesi anlaşılamaz.
Aliya'yı diğer özgürlük neferlerinden ayıran özellik, liderliğinin çok yönlü yansımalarında aranmalıdır. Bu kitap, onun kendi kaleminden kişiliğinin yansımalarıdır. Onun hayatı, toplumunun değerlerine sahip çıkan, bu değerlerin entelektüel ve siyasi olarak yeniden diriltilmesine adanmış bir ömürden ibarettir.
Bosnalı Müslümanların, asimile edilerek kimliklerinin silinmesine yönelik sistematik uygulamalara karşı bir aydın olarak direnmiş, yıllarca hapis yatmıştır. Bir özgürlük savaşçısı ve devlet adamı olarak bağımsızlık mücadelesine öncülük etmiş, bağımsız Bosna'nın yeniden kurulmasında belirleyici olmuştur. Bu bağlamda İzzetbegoviç'in anılarını okumak, imkansızlıklar içinde büyük umutları besleyen, adaletsizliğe karşı ahlakın zaferine inanan bir ulusun tarihine tanıklık etmektir.
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Cemil Meriç, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapan ve eserler kaleme alan bir isim. Cemil Meriç'in hayatından kesitleri ve yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerini topladığı iki ciltten oluşan Kırk Ambar, deneme türünün modern Türk edebiyatındaki en muazzam örneklerinden.
Yakın Türkiye tarihine ışık tutan kitap, yazarın deneyimleri ve yorumlamaları ile ustaca harmanlanıyor. Kırk Ambar, Cemil Meriç'in deyişiyle,
"kurmak istediği abidenin birkaç sütunuyla birkaç odası". Eser iki bağımsız bölümden oluşuyor: Rümuz-ül Edeb ve Lehçe-t-ül Hakayık.
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