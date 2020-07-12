İslam bilincinizi tazeleyecek 50 kitap

Edebiyatımızın en özgün isimlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu'nun kaleme aldığı Yaşamak, Zarifoğlu şiirlerindeki derinliği ve şaire ait iç dünyanın zenginliğini gözler önüne seren bir eser. Yeni Türkçe'deki hatıra türünün en yetkin örneklerinden biri olan Yaşamak, toplumsal olarak bir ışığa dönüştürmek istediğimiz acıya, bireysel bir dünyada aydınlık sağlıyor.

Zarifoğlu, çevremizde gelişen olayların gözümüzü yorduğu ve bizim, hayatın bütünsel akışıyla olan bağlarımızı güçlükle koruduğumuz dönemde, o bağlara canlılık veren birkaç şairimizden biri olarak karşımıza çıkıyor. Zarifoğlu'nun, yaşamayı varlık ve oluşun özüne dokunan bir derinlik içinde algıladığı ve arka planındaki hikmetle anlaşarak yaşadığı için, aynı hikmet onun satırlarına da yansıyor.

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