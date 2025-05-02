İskender Pala'nın kaleminden unutulmaz eserinden alıntılar
Yayınlanma Tarihi: 02.05.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:10
Eserleriyle yeni adeta yeni bir devir açan İskender Pala, okurları üzerinde derin tesirler bırakan bir yazardır. Aynı zamanda Divan Edebiyatı araştırmacısı olan Pala, kitaplarında sık sık bu yönünü yansıtmayı tercih etmiş. "Azdahak" adlı eserinde de gizemli bir konuyu ele almış. İşte, yazarın bu eserinden sizler için alıntıları bir araya getirdik.
1/20
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Marifet hatalarla dolu bir dünyada hatasız yaşayabilmek değil midir?
İSKENDER PALA
5/20
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Ruhunu da bir girdabın içinde hissediyordu.
İSKENDER PALA