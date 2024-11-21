İskender Pala'nın "Bülbülün Kırk Şarkısı" eserinden unutulmaz sözler

Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, Katre-i Matem, Şah Sultan gibi kaleme aldığı eserlerle tanınan İskender Pala, edebiyatımızın yetiştiriği önemli simalardandır. Pala,edebiyat hususundaki hassasiyetleri sebebiyle pek çok ödül kazanmıştır. Bunun yanında yazarın "İki Dirhem Bir Çekirdek" kitabı eğitim kurumlarının okuma listesinde yer almakta. Usta isim "Bülbülün Kırk Şarkısı" eserinde ise Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını edebi bir dil ile anlatmıştır. İşte, unutulmaz eserden sizler için derlediğimiz sözler...