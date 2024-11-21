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İskender Pala'nın "Bülbülün Kırk Şarkısı" eserinden unutulmaz sözler

Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, Katre-i Matem, Şah Sultan gibi kaleme aldığı eserlerle tanınan İskender Pala, edebiyatımızın yetiştiriği önemli simalardandır. Pala,edebiyat hususundaki hassasiyetleri sebebiyle pek çok ödül kazanmıştır. Bunun yanında yazarın "İki Dirhem Bir Çekirdek" kitabı eğitim kurumlarının okuma listesinde yer almakta. Usta isim "Bülbülün Kırk Şarkısı" eserinde ise Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını edebi bir dil ile anlatmıştır. İşte, unutulmaz eserden sizler için derlediğimiz sözler...

Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:58
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Hasreti çeken gülü bağrına basıp koklayacak, ayrılığın dikenleriyle bağrında açılan çiziklere derman vurmaya başlayacaktı…

İskender Pala

İmam Gazali'den İlmin Fazileti

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Bazen Hatice'nin yüreğini dinledim, minnet gördüm; bazen gülümün kalbine baktım şükür okudum. Aşkın saygıdan, dostluktan, mahremiyetten, paylaşmaktan ve ortak düşünceden ibaret olduğuna böyle karar verdim…

İskender Pala

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Sana hangi derdimle ağlayayım bilmem ki?

İskender Pala

Ali Fuad Başgil'den Türkçe Meselesi

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Her kemalin bir zevali, her güzelliğin bir sonu, her doğanın bir ölümü oluyordu.

İskender Pala

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Gülümün yanındayken bile ona hasret kalmanın ne demek olduğunu fark ettim.

İskender Pala

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