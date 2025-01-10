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İskender Pala'dan Bir Göbeklitepe Romanı "Akşam Yıldızı"

Yayınlanma Tarihi: Ocak 10, 2025 12:01 Güncelleme Tarihi: Ocak 10, 2025 12:55

İskender Pala, ülkemizin en değerli yazarlarından biridir. Divan Edebiyatı araştırmacısı olarak yazdığı her eserinde okuyucunu bambaşka bir yere taşır. Pala'nın kaleme aldığı "Bir Göbeklitepe Romanı Akşam Yıldızı" eseri, yetkin kalemi ve ustaca kurguya dönüşen hayal gücünün bir tezahürüdür. Yazar kitabında, on iki bin yıl önce yaşayan kadim insandan günümüzün modern insanına evrilen anlam arayışını anlatmaktadır. İşte, bu kıymetli eserden sizler için birbirinden güzel alıntıları bir araya getirdik.

1/20

🔹

İnsanın insanı avladığı bir dünya, bozulmaya düzelmekten daha yakındır.

İSKENDER PALA

İskender Pala'nın çarpıcı cümleleri

2/20

🔹

Herkes, kendi karakterinin mimarıdır.

İSKENDER PALA

3/20

🔹

Ölenlere acınır da doğanlara neden acınmaz?

İSKENDER PALA

4/20

🔹

İnsan, ancak ders ile eğitilirse yeteneklerinin farkına varabilir, kendini gösterebilir.

İSKENDER PALA

5/20

🔹

Çevresi sevenlerinden ziyade, korkanlarıyla dolu birinin, fikirleriyle de gücüyle de mücadele etmek, beyhude emektir.

İSKENDER PALA

İskender Pala'nın kaleminden "Mihmandar"

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