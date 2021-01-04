Şinasi'nin 150 yıl sonra ortaya çıkan mezarındaki gizem neydi?

📌Şinasi'nin düşünce dünyasını şekillendiren ve geleneksel değerlerden kopup yalnızca Batılılaşma fikriyle hemhal olmasına sebebiyet veren olay Paris'e gitmesiydi.

1849'da bilgisini artırması için devlet tarafından Paris'e gönderildi. Burada edebiyat ve dil konularındaki çalışmalarını sürdürdü. Doğu kültürleri araştırmacısı De Sacy ailesi ile dostluk kurdu, Ernest Renan'la tanıştı, Lamartine'in toplantılarını izledi. Yine doğu kültürleri araştırmacısı Pavet de Courteille'nin çalışmalarına yardım etti. Dilbilimci Littré ile tanıştı.

📌1851'de Asya bilgisini yayma ve geliştirme misyonuyla ortaya çıkan Société Asiatique'e üye seçildi. Buraya Kemal Efendi'den sonra üye olan ikinci Türk'tür. Société Asiatique kayıtlarında kendisinden "Şinasi Efendi, Bâbıâli hükümetinin yüksek memuru" diye söz edilmektedir.

📌Bu dönemlerde atasözleri üzerine ilk inceleme olan ve geniş araştırmaları gerektiren Durûb-i Emsâl-i Osmâniyye adlı eserini hazırladı.

📌Paris'te edindiği tecrübe ve birikimler Şinasi'nin hayatında bir takım kırılmalar meydana getirdi. Devlet tarafından Batı'nın tekniğini öğrenmek için yurt dışına gönderilmiş olsa da yenilik kisvesi altında kendi geleneğiyle uyuşmayan Batı'nın aşıladığı değerleri savunmaya başladı.