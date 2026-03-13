İlber Ortaylı'nın yaşam tecrübesinden öğütler
Yayınlanma Tarihi: 28.02.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 16:30
İlber Ortaylı, insanı düşünmeye sevk eden kitabı "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?"da, kitap, film, şehir, müzik gibi birçok konuda öğütler veriyor. Bir insanın, çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. Sizler için "Herkes kendi talihinin mimarıdır" sözünü hatırlatarak, İlber Ortaylı'nın yediden yetmişe herkesin faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyelerini derledik.
"Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiçbir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kurtulmak mümkündür; yaşayın, monotonluktan uzaklaşın, gezin, görün, keşfedin başkalarıyla ilgilenin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın."