İlber Ortaylı’dan zamanı nasıl verimli geçireceğimizin ipuçları

İlber Ortaylı "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" adlı eserinde insanın hayat yolunda önüne çıkan engelleri nasıl aşacağını, zamanı verimli geçirip, hayatı daha keyifli hale nasıl getireceğinin ipuçlarını veriyor. "Herkes kendi talihinin mimarıdır." sözüne istinaden, İlber Ortaylı'nın yediden yetmişe herkesin faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyelerini derledik.
"İki yüz sene sonrasına bir şey bırakmak istiyorsan kitap yazacaksın. Gazete yazısı bir kitap kadar kalıcı olmayabilir. Çünkü 50 sene sonra gazetelere ne olacağı bile belli değil."
"Senin kim olduğun, nasıl biri olduğun, kendini nasıl yetiştirdiğin çok daha mühimdir. İlgin, bilgin dikkat çekerse, kimse seni dışlamaz; çeşitli gruplara girersin."
"Evet, mesele seçmektir. Hem zekayı, hem de yetenekleri kullanabilmektedir."
"Dil öğrenelim, evet ama dilimizi de unutmayalım. Ben Türkçeyle yatıp kalkıyorum. Kendi dilimden şaşmam, ona özen gösteririm."
"Yaşayın, monotonluktan uzaklaşın, gezin, görün, keşfedin, başkalarıyla ilgilenin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın."