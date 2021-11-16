İlahi aşkın yolcusu: Yunus Emre

🔶 Yunus Emre'nin yaşadığı dönem Anadolu'nun Moğol istilaları, Haçlı saldırıları ve taht kavgaları ile sarsıldığı anarşinin hüküm sürdüğü bir zaman dilimiydi. Tam da böyle bir devirde ilim, irfan, sevgi, güven, ahlak, iyilik, doğruluk, adalet, yardımlaşma, birlik ve beraberlik üzerine çağrılar yaparak halkın umudu oldu.

🔶 Şiirlerinde sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, sabır, kanaat, cömertlik, fedakarlık, Allah sevgisi ve gönül yapmak gibi değerleri ele alan Yunus Emre'nin, İslam'ın aşk, umut, adalet ve hoşgörü çağrısının bugüne kadar arı ve duru şekilde yankılanmasını sağladı.