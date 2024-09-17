İbrahim Tenekeci'nin zarif eseri Ağır Misafir

İbrahim Tenekeci insan ve doğa anılınca akla gelen ilk şairlerden. Eserlerini tanıdık acılar örgüsü ile insana bağlayan şair, her kitabında acılarımızı sadeliğin azameti ile birbirine bağlıyor. Şairin meşhur kitabı Ağır Misafir; Su Seviyesi, Hayat Şartları ve Düzenli Birlikler olmak üzere üç bölümden meydana geliyor. Her bölüm insanın yitik öyküsünü dile getiriyor adeta. Sizler için İbrahim Tenekeci'nin zarif eseri Ağır Misafir'den mısraları bir araya getirdik.