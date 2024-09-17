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İbrahim Tenekeci'nin zarif eseri Ağır Misafir

İbrahim Tenekeci insan ve doğa anılınca akla gelen ilk şairlerden. Eserlerini tanıdık acılar örgüsü ile insana bağlayan şair, her kitabında acılarımızı sadeliğin azameti ile birbirine bağlıyor. Şairin meşhur kitabı Ağır Misafir; Su Seviyesi, Hayat Şartları ve Düzenli Birlikler olmak üzere üç bölümden meydana geliyor. Her bölüm insanın yitik öyküsünü dile getiriyor adeta. Sizler için İbrahim Tenekeci'nin zarif eseri Ağır Misafir'den mısraları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:40
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Ey aşk, yaptığını beğendin mi?
Yetimler gibiyim ziyafetten aç dönen

İbrahim Tenekeci

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Anlatıyorum, hiç konuşmadan,
Buğdayın içini dökmesi gibi...

İbrahim Tenekeci

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Bugün dalgınım, dün de dalgındım
Aç bile değildim aynaya bakmasaydım

İbrahim Tenekeci

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Kim tanır beni, şaşkınlığım olmasa

İbrahim Tenekeci

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Düştüğüm zaman sıfır bedene
Dünya bol gelmişti de
Rabbim demiştim, işte
Kalmadı yanacak bir şeyim
Geliyorum, cennete!

İbrahim Tenekeci

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