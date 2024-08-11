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İbrahim Tenekeci'nin zarafet yüklü cümleleri

Türk şiir ve fikir dünyasının zarif temsilcisi İbrahim Tenekeci kaleme aldığı eserleri, yürekleri titreten mısraları ve düşündürücü cümleleri ile nesiller üzerinde etkili olabilmiş nadir isimlerden. Coşkun bir ırmağı dinlemenin ferahlığını bizlere hissettiren İbrahim Tenekeci, milletimizin meselelerini eserlerinde işleyen hisli bir yürek sahibi bir şairdir. Onun fikir dünyası da şiiri ile bağlantılı, gönül coğrafyamızı merkeze alan mümince bir duruştu. İbrahim Tenekeci'nin zarafet yüklü cümlelerini bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 11.08.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:26
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Yürürsen yakındır, bakarsan uzak.

İbrahim Tenekeci

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Senin de kıyılarını elinden aldılar mı?

İbrahim Tenekeci

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Emeği olmayanın sesi daha gür çıkıyor. Çünkü emek sessiz ve derinden ilerler.

İbrahim Tenekeci

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Zaman değil de insan geçiyor gibi. Evvela hevesi, sonra kendisi…

İbrahim Tenekeci

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Düzgün ve dürüst bir insan olarak dünya yolculuğu tamamlamak, kazançların en güzelidir.

İbrahim Tenekeci

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