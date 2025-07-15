İbrahim Tenekeci'nin şiir dili: Sözü Yormadan

"Sözü Yormayan Şair" olarak bilinen son dönemin büyük ismi İbrahim Tenekeci, sadeliği metinlerine ve şiirlerine yediren emsalsiz bir kaleme sahip. İlk kitabı Üç Köpük ile kendine özgü bir dil çizgisi takip eden İbrahim Tenekeci, yaşantısı ile sanat çizgisi arasında tutarlılık gözetti. İbrahim Tenekeci'nin Sözü Yormadan kitabından bazı mısraların altını çizdik.
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Efendime vermek için Yirmi yedimden gün aldım Yirmi yetimden gül.
İbrahim Tenekeci
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İçimden dedim, gömülü bir ırmağın yalnızlığıdır bu