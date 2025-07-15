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İbrahim Tenekeci'nin şiir dili: Sözü Yormadan

Yayınlanma Tarihi: 15.07.2025 13:59 Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 13:59

"Sözü Yormayan Şair" olarak bilinen son dönemin büyük ismi İbrahim Tenekeci, sadeliği metinlerine ve şiirlerine yediren emsalsiz bir kaleme sahip. İlk kitabı Üç Köpük ile kendine özgü bir dil çizgisi takip eden İbrahim Tenekeci, yaşantısı ile sanat çizgisi arasında tutarlılık gözetti. İbrahim Tenekeci'nin Sözü Yormadan kitabından bazı mısraların altını çizdik.

1/20

💠

Efendime vermek için
Yirmi yedimden gün aldım
Yirmi yetimden gül.

İbrahim Tenekeci

2/20

💠

İçimden dedim, gömülü bir ırmağın yalnızlığıdır bu

İbrahim Tenekeci

3/20

💠

Yetimler gibiyim ziyafetten aç dönen

İbrahim Tenekeci

4/20

💠

Rüzgâra tutunmuş gidiyor insan

İbrahim Tenekeci

5/20

💠

Dünya işte, harfleri zor seçiyor

İbrahim Tenekeci

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