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İbrahim Tenekeci'nin "Kimsenin Kalbi" kitabından altı çizili dizeler

"Her yerden görülen bir şeyken dünya sağa çekip ağaçları seyrettik" bu sözler Türk şiirimizin zarif temsilcisi İbrahim Tenekeci'ye ait. O, kaleme aldığı dizeleriyle adeta bir devrim yaratır. Şairimizin şiirlerinden bir araya gelen "Kimsenin Kalbi" eserinden sizler için altı çizili cümleleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 29.09.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:37
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Nur içinde yatsın o kırık heves...

İbrahim Tenekeci

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Ağaçlar çiçekteyken budanmış,

Bir heves gibi kırılmış bahar...

İbrahim Tenekeci

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Herkes mahcuptur kalbine karşı...

İbrahim Tenekeci

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Soğuyor insan...

Geç ısınıyor, neden acaba?

İbrahim Tenekeci

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Bir dal düşün kırılmış kendine.

İbrahim Tenekeci

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