İbrahim Tenekeci'nin "Kimsenin Kalbi" kitabından altı çizili dizeler

"Her yerden görülen bir şeyken dünya sağa çekip ağaçları seyrettik" bu sözler Türk şiirimizin zarif temsilcisi İbrahim Tenekeci'ye ait. O, kaleme aldığı dizeleriyle adeta bir devrim yaratır. Şairimizin şiirlerinden bir araya gelen "Kimsenin Kalbi" eserinden sizler için altı çizili cümleleri bir araya getirdik.