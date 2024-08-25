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İbrahim Tenekeci'nin kaleminden insana ve doğaya dair

Edebiyatımızın sükunet abidesi olan İbrahim Tenekeci mısra ve cümleleri ile insanlığı sakin olmaya, emeğe, hürmete ve doğaya sahip çıkmaya davet eder. Uzun yıllardır doğa yürüyüşleri yapan, tabiata büyük önem gösteren Tenekeci, "Geldik Sayılır" başlıklı eserinde yol, yolcu, insan ve tabiat kavramlarının etrafında bir zihinsel yürüyüş gerçekleştiriyor. Sizler için İbrahim Tenekeci'nin "Geldik Sayılır" kitabından alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 25.08.2024 08:55
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Dünya, ölmeden önce içilen bir yudum sudan ibarettir. Bu yüzden, kıymetini bilmek gerekir.

İbrahim Tenekeci

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Dünya nasip yurdudur. Evvela insanlıktan nasibimizi almalıyız. Diğerleri kolay. Rızık zaten O'ndan.

İbrahim Tenekeci

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Bizde çocuklar pek öpülmez. Koklanır. "Gel seni bir koklayayım" derler.

İbrahim Tenekeci

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Bir de bu memleketin baharı var. Önce erik ağaçları çiçeğe durur, sonra kirazlar. Yerde ise sıralama bellidir: Çiğdemler, ak yıldızlar, çayır papatyaları. Şu anda, gelincik. Artık bunları pek göremiyoruz. Deyim yerindeyse, baharlar, ziyan olup gidiyor.

İbrahim Tenekeci

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Zaman değil de insan geçiyor gibi. Evvela hevesi, sonra kendisi.

İbrahim Tenekeci

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