İbrahim Tenekeci'nin kaleminden insana ve doğaya dair

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Bir de bu memleketin baharı var. Önce erik ağaçları çiçeğe durur, sonra kirazlar. Yerde ise sıralama bellidir: Çiğdemler, ak yıldızlar, çayır papatyaları. Şu anda, gelincik. Artık bunları pek göremiyoruz. Deyim yerindeyse, baharlar, ziyan olup gidiyor.

İbrahim Tenekeci