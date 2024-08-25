İbrahim Tenekeci'nin kaleminden insana ve doğaya dair
İbrahim Tenekeci'nin kaleminden insana ve doğaya dair
Edebiyatımızın sükunet abidesi olan İbrahim Tenekeci mısra ve cümleleri ile insanlığı sakin olmaya, emeğe, hürmete ve doğaya sahip çıkmaya davet eder. Uzun yıllardır doğa yürüyüşleri yapan, tabiata büyük önem gösteren Tenekeci, "Geldik Sayılır" başlıklı eserinde yol, yolcu, insan ve tabiat kavramlarının etrafında bir zihinsel yürüyüş gerçekleştiriyor. Sizler için İbrahim Tenekeci'nin "Geldik Sayılır" kitabından alıntılar derledik.