Hüzünlü bir kuşak romanı Çavdar Tarlasında Çocuklar’dan 60 alıntı

Amerikan edebiyatının son büyük isimlerinden olan J.D. Salinger hüzünlü bir yaşantı sürdü. Edebiyatın güçlü kollarına kendini atan yazar 20. yüzyılı kasıp kavuran eseri "Çavdar Tarlasında Çocuklar" ı yazdığında henüz genç yaşta idi. Eser tüm dünyada milyonlarca insan tarafından beğenilir ve ciddi bir takıntılı grubu oluşur yazarın. Bu sebeplerden dolayı yaşantısının sonuna dek sessiz ve sakin bir yaşamı tercih eden Salinger'ın şaheseri olan Çavdar Tarlasında Çocuklar'dan sizler için birbirinden iyi 60 alıntı derledik.