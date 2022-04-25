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Hüzünlü bir kuşak romanı Çavdar Tarlasında Çocuklar’dan 60 alıntı

Amerikan edebiyatının son büyük isimlerinden olan J.D. Salinger hüzünlü bir yaşantı sürdü. Edebiyatın güçlü kollarına kendini atan yazar 20. yüzyılı kasıp kavuran eseri "Çavdar Tarlasında Çocuklar" ı yazdığında henüz genç yaşta idi. Eser tüm dünyada milyonlarca insan tarafından beğenilir ve ciddi bir takıntılı grubu oluşur yazarın. Bu sebeplerden dolayı yaşantısının sonuna dek sessiz ve sakin bir yaşamı tercih eden Salinger'ın şaheseri olan Çavdar Tarlasında Çocuklar'dan sizler için birbirinden iyi 60 alıntı derledik.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 15:35
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"Oldukça cahilimdir, ama epey okurum."

J.D. Salinger

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  • 60

"Kimse yok. Ben varım, ben, bir de kendim."

J.D. Salinger

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  • 60

"Bir kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman, bunu yazan keşke çok yakın bir arkadaşım olsaydı da, canım her istediğinde onu telefonla arayıp konuşabilseydim diyorsanız, o kitap bence gerçekten iyidir."

J.D. Salinger

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  • 60

"Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkesi özlemeye başlıyorsunuz sonra."

J.D. Salinger

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  • 60

"Ayrılışlarım acıklı, hatta kötü olabilir, ama bir yerden artık ayrılıyorsam bunu anlamak istiyorum."

J.D. Salinger

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