Hüsrev Hatemi şiirleri ve sözleri

Yayınlanma Tarihi: 02.04.2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 15:23

Hoca, hekim ve şair sıfatları ile tanınan Prof. Dr. Hüsrev Hatemi emaneti teslim ederek Daru'l Ukba'ya irtihal etti. Yetiştirdiği talebeler, dertlerine derman olduğu hastalar ve dertli gönüllere değen şiirleri ile gök kubbede hoş bir sada bırakan Hatemi'ye Allah Teala'dan rahmet diliyoruz. Sizler için Hüsrev Hatemi'nin şiirleri ve sözlerinden alıntıları bir araya getirdik.

1/39

💠

Adın adımla derdin derdimle mühürlensin

Hüsrev Hatemi

2/39

💠

Babalar paltolardır; siyah, gri, lacivert
Her pederin pederi kendi yüreğine dert

Hüsrev Hatemi

3/39

💠

Cesâret kalbim, cesâret!
Sustun bütün kış, ürktün kırılmaktan;
Çok gerilerde kaldı derken kar,

Hüsrev Hatemi

4/39

💠

Kaz adımıyla yürür içimde karamsarlık

Hüsrev Hatemi

5/39

💠

Kurgusu değişince hayatın,
Şirin görünür ölüm; bu kuraldır.

Hüsrev Hatemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İstanbul’un Lale Durakları

Sınırlarımızın edep kavramıyla inşası

Ben burayı açacağım! I Sadık Albayrak ile Osmanlı Alim Biyografileri

Hedefe zorunlu yürüyüş: Disiplin

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Troçki’den Humeyni’ye: Kesintisiz devrimler

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Savaş ne zaman biter?

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

