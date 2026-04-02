Hüsrev Hatemi şiirleri ve sözleri

Hoca, hekim ve şair sıfatları ile tanınan Prof. Dr. Hüsrev Hatemi emaneti teslim ederek Daru'l Ukba'ya irtihal etti. Yetiştirdiği talebeler, dertlerine derman olduğu hastalar ve dertli gönüllere değen şiirleri ile gök kubbede hoş bir sada bırakan Hatemi'ye Allah Teala'dan rahmet diliyoruz. Sizler için Hüsrev Hatemi'nin şiirleri ve sözlerinden alıntıları bir araya getirdik.
Adın adımla derdin derdimle mühürlensin
Hüsrev Hatemi
Babalar paltolardır; siyah, gri, lacivert Her pederin pederi kendi yüreğine dert
Hüsrev Hatemi
Cesâret kalbim, cesâret! Sustun bütün kış, ürktün kırılmaktan; Çok gerilerde kaldı derken kar,
Hüsrev Hatemi
Kaz adımıyla yürür içimde karamsarlık
Hüsrev Hatemi
Kurgusu değişince hayatın, Şirin görünür ölüm; bu kuraldır.