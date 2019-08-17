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Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan 25 alıntı

Edebiyat dünyamıza kattığı roman ve öyküleri ile tanıdığımız Hüseyin Rahmi Gürpınar, yazarlığın yanı sıra gazetecilik ve tercümanlık da yapmış bir isim. Kaleme aldığı eserlerde geçtiğimiz yüzyılın başındaki İstanbul yaşamını gerçekçi bir biçimde yansıttı; "sokağı edebiyata taşıyan yazar" olarak edebiyat tarihimizde kendine yer edindi. Gürpınar, Türk toplumunun değişimini, bu süreçte yaşadığı krizleri, aile geçimsizliklerini, batıl inançları, mahalle kavgalarını gözlemci bir mizah diliyle okuyucuya aktardı. 41 romana imza atan Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan 25 alıntıyı sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.08.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 10:05
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Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan 25 alıntı

Duyduğunuz her yeni fikre kızmayınız. Onları güzelce kabul için anlama kabiliyeti edinmeye uğraşınız.

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Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan 25 alıntı

Dünya şimdi acayip. İnsanların içi dışına uymuyor.

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Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan 25 alıntı

Bir şeyin zıddı ne kadar bilinirse doğrusu da o kadar öğrenilmiş olur.

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Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan 25 alıntı

Ağızla söylenen yalan ahlaksızlık sayılırken, kalemle yazılanı hüner saymak, medeniyetin yazarlara bağışladığı garip bir ayrıcalıktır.

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Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan 25 alıntı

En samimi sevdalar ümitsiz olanlardır.

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