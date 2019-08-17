Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan 25 alıntı

Edebiyat dünyamıza kattığı roman ve öyküleri ile tanıdığımız Hüseyin Rahmi Gürpınar, yazarlığın yanı sıra gazetecilik ve tercümanlık da yapmış bir isim. Kaleme aldığı eserlerde geçtiğimiz yüzyılın başındaki İstanbul yaşamını gerçekçi bir biçimde yansıttı; "sokağı edebiyata taşıyan yazar" olarak edebiyat tarihimizde kendine yer edindi. Gürpınar, Türk toplumunun değişimini, bu süreçte yaşadığı krizleri, aile geçimsizliklerini, batıl inançları, mahalle kavgalarını gözlemci bir mizah diliyle okuyucuya aktardı. 41 romana imza atan Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan 25 alıntıyı sizler için derledik.