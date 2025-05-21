Hatıralarda Cengiz Dağcı
Yayınlanma Tarihi: 21.05.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:25
Cengiz Dağcı'nın romanları, Kırım'dan yükselen bir nida gibi. O, hafızalarımızda oldukça müstesna bir yer edinmiş bir yazar, hem de çok güçlü bir yazar. "Hatıralarda Cengiz Dağcı" isimli bir eser kaleme alacak kadar da cesaretli bir tarafı var. Dağcı, bu kitabında Kırım'da yaşanan acı dolu günlerini anlatmış. Çocukluk yılları, köyünden ayrılıp askere alınışı, esirlik hayatı, eşi Regina ile olan ilişkisini, savaştan sonra İngiltere'ye gidişini... İşte, Cengiz Dağcı'nın hayatını anlatan bu eserden sizler için derlediğimiz alıntılar...
1/20
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Ama ne desem diyeyim, ne yapsam yapayım ruhum müsterih olmuyordu.
CENGİZ DAĞCI
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Ama asıl gerçeği yalan söyleyenden daha iyi hiç kimse bilemezdi.
CENGİZ DAĞCI