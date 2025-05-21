Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Hatıralarda Cengiz Dağcı

Hatıralarda Cengiz Dağcı

Yayınlanma Tarihi: 21.05.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:25

Cengiz Dağcı'nın romanları, Kırım'dan yükselen bir nida gibi. O, hafızalarımızda oldukça müstesna bir yer edinmiş bir yazar, hem de çok güçlü bir yazar. "Hatıralarda Cengiz Dağcı" isimli bir eser kaleme alacak kadar da cesaretli bir tarafı var. Dağcı, bu kitabında Kırım'da yaşanan acı dolu günlerini anlatmış. Çocukluk yılları, köyünden ayrılıp askere alınışı, esirlik hayatı, eşi Regina ile olan ilişkisini, savaştan sonra İngiltere'ye gidişini... İşte, Cengiz Dağcı'nın hayatını anlatan bu eserden sizler için derlediğimiz alıntılar...

1/20

Ama ne desem diyeyim, ne yapsam yapayım ruhum müsterih olmuyordu.

CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı'nın kaleminden "Dönüş"

2/20

Kolu kesildikten sonra da, kolunun hâlâ omuzbaşına ekli olduğunu hissedermiş insan ve zaman zaman kolunu kaldırıp eliyle yitík kolunu ararmış.

CENGİZ DAĞCI

3/20

Aslında canım da yorgundu. Söz veriyordum kendi kendime: beklenmedik sürprizlerle karşılaşmaktan kaçınacak, canımın da boşuna kıpırdamasını önlemeye dikkat edecektim.

CENGİZ DAĞCI

4/20

Gerçekten de bir ulusun tarihini tarihçiler yazmazlar; ulusun ressamları, yazarları, bestekârları, mimarları yazarlar.

CENGİZ DAĞCI

5/20

Ama asıl gerçeği yalan söyleyenden daha iyi hiç kimse bilemezdi.

CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı'nın kalemini besleyen kaynaklar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İmam Şarani’nin nasihatleri

İmam Şarani'nin nasihatleri

Yıllardır dinmeyen sızı: Çerkes Sürgünü

Yıllardır dinmeyen sızı: Çerkes Sürgünü

Hatıralarda Cengiz Dağcı

Hatıralarda Cengiz Dağcı

Osmanlı döneminde ilk psikolojik tedavi

Osmanlı döneminde ilk psikolojik tedavi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Papaların İslam selamı!

Papaların İslam selamı!

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!