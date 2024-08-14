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Hasan el-Benna'nın "Davet Esasları" eserinden alıntılar

20. asrın en kapsamlı hareketi olan "İhvanü'l Müslimin"in kurucusu Hasan el-Benna, İslamcı aktivist ve aynı zamanda siyasetçi bir kimliğe sahiptir. O, özellikle gençler için; ahlak ve medeniyet merkezli bir düşünce sistemi inşa etme gayreti içinde olmuştur. İşte, sizler için el- Benna'nın "Davet Esasları" eserlerinden düşünce dünyanızı aydınlatacak alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:42
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Oysa laik hukuk, hiçbir zaman yüce Yaratıcı'nın, varlığını ve bütün canlıların gerçek sahibinin koyduğu ilahi yasaların yerini tutamaz.

Hasan el-Benna

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Kalkınmak isteyen milletler için en hayırlı şey ve en kestirme yol İslam'a tâbi olmaktır.

Hasan el-Benna

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Cihadın ilk mertebesi, kalbin kötülüğü reddetmesidir.

Hasan el-Benna

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Aslolan amaçtır; ameller onun bir parçasıdır...

Hasan el-Benna

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Bilinmelidir ki, peşinden amel gelmeyen bir inancın anlamı yoktur. Keza, peşinden tahkik ve o yolda fedakârlık gelmeyen bir inancın da sahibine yararı yoktur...

Hasan el-Benna

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