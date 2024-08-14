Hasan el-Benna'nın "Davet Esasları" eserinden alıntılar

20. asrın en kapsamlı hareketi olan "İhvanü'l Müslimin"in kurucusu Hasan el-Benna, İslamcı aktivist ve aynı zamanda siyasetçi bir kimliğe sahiptir. O, özellikle gençler için; ahlak ve medeniyet merkezli bir düşünce sistemi inşa etme gayreti içinde olmuştur. İşte, sizler için el- Benna'nın "Davet Esasları" eserlerinden düşünce dünyanızı aydınlatacak alıntılar derledik.