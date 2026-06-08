Hak Teala'ya kul bir ozan: Abdurrahim Karakoç

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▪ Abdurrahim Karakoç, 1964'te Pakize Hanım ile evlendikten sonra ilk çocukları Mihriban 1967'de doğdu. İkinci çocuğu Türk İslam 1969'da ve üçüncü çocuğu Enderhan ise 1971'de dünyaya geldi.

▪ Şairin oğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç bir konuşmasında babasından söz etmenin kendisi için kolay olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Abdurrahim Karakoç'u anlamak, şiirlerinin içine girmekle mümkün. Sadece şiir değil, nesir de yazdığı için halkın sesi oldu. Hiçbir zaman yılmadı, korkmadı, düşüncelerini açıkça ifade etti. Davasını oğluna 'Türk İslam', şiirini kızına 'Mihriban' ismini vererek yaşattı. Yazdıklarını hak, hakikat, cesaret ve samimiyetle kaleme aldı, halkına her zaman yakın oldu."

▪ Usta şairin eserleri ilk olarak Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayımlandı. Karakoç, 1958'de yazmaya başladığı, birbirinin devamı 22 şiirden oluşan "Hasan'a Mektuplar" isimli eserini 1964'te okuyucuya sundu. Emekliliğin ardından Ankara'ya yerleşti, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazan Karakoç'un şiirlerinin pek çoğu halk arasında ezberlenerek yayıldı.