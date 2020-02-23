Hafta sonu okumanız için kitap önerileri
'Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları' adlı kitabın ABD'de tam 24 yayınevinin yayımlamaktan korktuğunu, yazarın ise beş kez yazmaya karar verip her seferinde rüşvet ve tehditlerle vazgeçirildiğini biliyor muydunuz? Ya da edebiyatımızda derin izler bırakan Necip Fazıl'ın pek çok eserini banka memuruyken yazdığını? Hafta içinin yoğun iş koşturmacasından fırsat bulup hafta sonunu kitaplara ayırmaya ne dersiniz? İşte Hafta sonu ruhunuzu ve dimağınızı doyuracak kitaplar…
Giriş Tarihi: 23.02.2020
13:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
16:42
Bir Değirmendir Bu Dünya - Cahit Zarifoğlu
Bir Değirmendir Bu Dünya kitap özeti
Bir Değirmendir Bu Dünya, şiirlerinden, anı yazılarından ve
hikâyelerinden tanıdığımız Zarifoğlu'nu başka bir açıdan tamamlamaktadır. O herkesin entel takıldığı bir zamanda çevresindeki meraklı insanlara, dostlarına, okuyucularına ilmihal okumayı tavsiye ediyordu. Namazların tadil-i erkân üzere kılınmasını, gece namazlarına kalkılmasını, hanımlara iyi davranılmasını, çocukları adam yerine koyarak karşımıza almamızı, yollarda zikirle yürümemizi telkin ediyordu. Daha doğrusu M üslüman olarak iç dünyamızı zenginleştirmek, çağa donanımlı bir M üslüman olarak yetişmemiz için elinden geleni yapıyordu. Hem çocuklar için yapıyordu, hem de büyükler için.
Bu kitaptaki yazılara, kendi yatağında sessiz, sakin ve içten içe
maveraî uğultularla akan bir nehrin zaman zaman coşup kabarması olarak da bakılabilir.
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Tez Nasıl Yazılır? - Umberto Eco
Tez Nasıl Yazılır? kitap özeti
''Mühim olan, yaptığımız işi keyifle yapmaktır. Eğer sizi ilgilendiren bir konu seçtiyseniz, eğer tezinize gerçekten kısa da olsa üzerinde yoğunlaşacağınız bir zaman ayırdıysanız... O zaman tezin bir oyun gibi yaşamınızda yer alacağını fark edeceksiniz, bir bahis, bir hazine avı gibi bir şey olduğunu anlayacaksınız.''
Umberto Eco'nun 1977'de yayımlandığından bu yana yirmiye yakın dile çevrilmiş olan bu eseri, çiçeği burnunda tez öğrencileri, akademisyen adayları ve tez danışmanları için önemli bir rehber niteliğindedir. Eco'nun İtalya'da öğrenciler için kaleme aldığı bu kitap, "iyi bir araştırma yapmak için gereken kurallar dünyanın her yerinde aynı" olduğundan Türkiye'de de başucu kitabı olmaya adaydır.
Tez Nasıl Yazılır? kendine özgü mizahi üslubuyla metnin derli toplu ve anlaşılır şekilde kaleme alınması için nelere dikkat edilmesi gerektiğine ışık tutuyor. Ayrıca bilgi fişleriyle çalışma yöntemini aktarması ve Eco'nun kendi tezi için aldığı notları içermesiyle tarihi bir belge olma özelliğine de sahiptir. Ancak bunların da ötesinde, bilimsel etiğin ne olduğunu ve ne olmadığını bizlere hatırlatması açısından son derece önemli bir yapıt sizleri bekliyor.
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Şibumi kitap özeti
İnanılmaz ölçüde karışık ve özgün bir roman kahramanı olan Nicholai Hel, yarı Rus, yarı Alman asıllı koyu bir Amerikan düşmanıdır. Şanghay'da doğmuş, bir Japon generali tarafından büyütülmüş; bir Japon bilgesinden de 'Go' oyunu öğrenmiştir. Bask dili dahil yedi dili ana dili gibi konuşuyordur. Plastik kartla ya da kurşun kalemle bir insanı rahatlıkla öldürebilecek ustalıklar edinmiştir. Üstün düzeydeki 'yakın algılama' yeteneği yüzünden fotoğrafı bile çekilemeyen bu profesyonel terörist avcısı, terörcü, korkusuz mağaracı, yenilmez savaşçı ve gerçek filozof, günün birinde emekli olarak yaşadığı şatosundan çıkıyor; amansız ve acımasız bir dövüşe katılmak üzeredir.
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Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler - Rasim Özdenören
Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler kitap özeti
İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada "Müslümanca düşünme"
nin imkân ve yöntemi nedir? İslam konusunda yeterli "malumat"a sahip olmak, Müslümanca düşünmek için yeter mi? İslam'ın özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkûm etmesi kaçınılmaz olmayacak mı? Edebiyat ve özellikle öykü alanındaki başarılı ürünleriyle de tanınan Rasim Özdenören'in klasikleşmiş eseri sizleri bekliyor.
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Zeytindağı - Falih Rıfkı Atay
Zeytindağı kitap özeti
Zeytindağı, insanın kanını donduran tarihi bir süreci "bir imparatorluğun çöküşünü" o zamana göre en duru dili karşımıza getiriyor. Kitapta Mehmetçiğin Yemen'de, Aden'de, Kanal'da, Gazze'de, Arap Çölleri'nde nasıl kırıldığını, yenilgiden sonra bir vagon dolusu "mecidiye altınını" nasıl bıraktığımızı hayretler içerisinde okuyacaksınız.
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