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Hafızalara kazınan kitapların başlangıç cümleleri

Kitapların giriş cümlesi hem yazar hem okuyucu için heyecan vericidir. Yazar Orhan Pamuk, kendi ilk cümle sancısını şu şekilde dile getirir: "Bir kitabın ilk cümlesi benim için önemlidir. Çok düşünürüm. İlk cümle kitabın bütün ruhunu, gideceği yolu, okura vereceği ruh hallerini sezdirmelidir. Kitabın adını, ilk cümlesini, son cümlesinin ne olacağını yıllarca not tutar düşünürüm." Sizler için hafızalara kazınan kitapların başlangıç cümlelerini derledik.

Giriş Tarihi: 21.12.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 17:07
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"Gönül denen ummanın kenarı kıyısı mevcut değil"

Sadettin Ökten – Kemal Sayar – Dünyaya Geldim Gitmeye

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"Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel silah kalem. Sözle, yazıyla, kazanılmayacak savaş yok."

Cemil Meriç – Kültürden İrfana

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"Beni tanıyanlar, öyle okuma yazma işleriyle büyük bir ilgim olmadığını bilirler."

Saatleri Ayarlama Enstitüsü- Ahmet Hamdi Tanpınar

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"Delikanlının adı Santiago idi. Sürüsüyle birlikte eski, terk edilmiş kilisenin önüne geldiğinde güneş batmak üzereydi. Kilisenin çatısı çoktandır çökmüş, bir zamanlar ayin eşyalarının konulduğu yerde kocaman bir firavuninciri büyümüştü"

Simyacı- Paulo Coelho

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"Seksen iki yaşıma geldim ve şunu anladım: Birey, yaşamının anlamını ancak bir ekip içinde sorumluluk alarak bulur."

Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler- Doğan Cüceloğlu

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