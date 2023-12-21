Hafızalara kazınan kitapların başlangıç cümleleri

Kitapların giriş cümlesi hem yazar hem okuyucu için heyecan vericidir. Yazar Orhan Pamuk, kendi ilk cümle sancısını şu şekilde dile getirir: "Bir kitabın ilk cümlesi benim için önemlidir. Çok düşünürüm. İlk cümle kitabın bütün ruhunu, gideceği yolu, okura vereceği ruh hallerini sezdirmelidir. Kitabın adını, ilk cümlesini, son cümlesinin ne olacağını yıllarca not tutar düşünürüm." Sizler için hafızalara kazınan kitapların başlangıç cümlelerini derledik.