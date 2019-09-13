Günümüzde Türkçesi varken sıkça kullanılan yabancı sözcükler

Günümüzde yaşanan iletişim güçlüğünün nedenlerinden biri, sahip olduğumuz dilin inceliklerini bilmemekten ve sahip olunan kelime hazinesinin darlığından kaynaklanıyor. İnsanın dış dünyaya açılan aynası olan lisanın güzellikleri öğrenildikçe daha bilinçli bir kullanım sağlanıyor, hatta kişinin hayata bakış açısı dahi değişiyor. Son yıllarda Türkçesi varken yabancı olan kelimenin kullanılmasına oldukça sık rastlanıyor ve bu durum hızlı bir şekilde de yayılıyor. Diller arasındaki alışveriş olağan bir durum olsa da bir sınır ve ölçü olmadığı takdirde dildeki denge bozulup istila halini alabilir. İşte, günümüzde Türkçesi varken sıkça kullanılan yabancı sözcükler...