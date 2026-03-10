Gözlemci ve yalnız bir yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar

1 /6













📌 Yaşamı boyunca çok sayıda esere imza atan Gürpınar, 17 Ağustos, bazı kaynaklara göre ise 19 Ağustos 1864'te İstanbul'da dünyaya geldi. Plevne savunmasına katılan hünkar yaveri Mehmet Sait Paşa'nın oğlu olan yazar, 3 yaşındayken annesini kaybetti. Gürpınar, henüz 4 yaşındayken Girit'te görev yapan babasının yanına giderek, burada ilk medrese eğitimini aldı.

📌 Altı yaşındayken İstanbul'a dönen usta yazar, çocukluğunu Aksaray'da anneannesi ve teyzesinin yanında geçirdi. Yazar Gürpınar, Yakubağa Mektebi'nin ardından bugünkü adıyla Pertevniyal Lisesi olan Mahmudiye Rüştiyesi'nde eğitimine devam etti, 1878'de girdiği Mülkiye Mektebi'nin ikinci sınıfından hastalık nedeniyle ayrıldı. Bir süre tedavi gördükten sonra eğitim hayatına devam edemeyen yazar, kendi kendine Fransızca öğrenerek kendisini yetiştirdi.