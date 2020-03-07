Franz Kafka’dan 25 alıntı ile Dönüşüm

Franz Kafka'nın dünyada en çok okunan öyküsü Dönüşüm, kısa sürede okunacak ince bir hacme sahip olmasına karşın okuru uzun soluklu bir düşünce dünyasına yönlendiren bir başyapıt. Franz Kafka Dönüşüm'de, Gregor Samsa'nın dönüştüğü böcek metaforu üzerinden, farklılığa karşı toplumun duyduğu hoşgörüsüzlüğü, dışlanmışlığı vurguluyor; herkes gibi olmak istemeyenlerin yaşadığı trajediyi anlatarak farklılıklara duyulan tahammülsüzlüğü gözler önüne seriyor. Günümüzde herkesin okuması, kütüphanesinde bulundurması gereken bir klasik olarak görülen Dönüşüm eserinden 25 alıntıyı sizlerle buluşturuyoruz.