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Feridüddin Attar'ın meşhur eseri Mantıku't-Tayr'dan 50 değerli söz

İranlı sufi şair Ferîdüddîn-i Attâr tarafından kaleme alınan manzum eser Mantıku't-Tayr, otuz kuşun Simurg'a yaptığı yolculuk üzerinden "vahdet-i vücud" inancını anlatır. Mantıku't Tayr, öncelikle Mevlana'nın Mesnevi kitabı olmak üzere pek çok esere esin kaynağı olmuştur. Sizlere Feridüddin Attar'ın meşhur eseri Mantıku't-Tayr'dan 50 değerli söz hazırladık.

Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:59
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Bir gönüllü, bir kıbleli, bir yüzlü ol!

Ferîdüddin Attâr

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Öyle bir gidiyorum ki, bu gidiş vaktinde bir kılımın bile kendinden haberi yok!

Ferîdüddin Attâr

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Akıl da gitti, sabır da gitti, sevgili de... Bu ne aşktır, bu ne derttir, bu ne iş?

Ferîdüddin Attâr

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Gönlümün derdine ilaç, sevgindir.

Ferîdüddin Attâr

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Ömrüm beklemekle geçti.

Ferîdüddin Attâr

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