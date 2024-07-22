Feridüddin Attar'ın meşhur eseri Mantıku't-Tayr'dan 50 değerli söz
Feridüddin Attar'ın meşhur eseri Mantıku't-Tayr'dan 50 değerli söz
İranlı sufi şair Ferîdüddîn-i Attâr tarafından kaleme alınan manzum eser Mantıku't-Tayr, otuz kuşun Simurg'a yaptığı yolculuk üzerinden "vahdet-i vücud" inancını anlatır. Mantıku't Tayr, öncelikle Mevlana'nın Mesnevi kitabı olmak üzere pek çok esere esin kaynağı olmuştur. Sizlere Feridüddin Attar'ın meşhur eseri Mantıku't-Tayr'dan 50 değerli söz hazırladık.
Giriş Tarihi: 22.07.2024
09:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
11:59