Fareler ve İnsanlar'dan Derin İzler Bırakan Sözler
Fareler ve İnsanlar'dan Derin İzler Bırakan Sözler
John Steinbeck, Amerikan edebiyatının önemli isimlerinden biri olarak 1937'de yayımladığı "Fareler ve İnsanlar" romanıyla büyük ses getirmişti. Büyük Buhran dönemi Amerika'sında geçen bir hikayede Steinbeck, dönemin zorlu şartlarını ve toplumsal eşitsizlikleri çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar"ı, Amerikan edebiyatındaki yeri ve etkisi açısından bir dönüm noktasıdır. Eser, toplumsal gerçekçilik akımının güçlü bir örneği olarak insan doğasını anlama çabasını yansıtır. Bu nedenle, hem edebiyatseverler hem de eleştirmenler için, insanlık durumunu sorgulayan ve duygusal derinliği olan bir klasik olarak kabul edilmektedir. Sizler için Fareler ve İnsanlar romanından eşsiz alıntıları hazırladık.