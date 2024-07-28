"Eylül" romanından unutulmaz cümleler
Edebiyatımızın önemli hikaye ve roman yazarlarından biri Mehmet Rauf'tur. Yazar, imza olarak; Rauf Vicdani, Besim Rauf, Cemil Jüpon, Ali Necdet, Mehmet Nafiz gibi isimleri de kullanmıştır. O, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan Eylül'ü kaleme almış önemli bir isimdir. İşte, "Eylül" romanından unutulmaz cümleleri sizler için bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 28.07.2024
09:53
🔺 Türk edebiyatının ilk başarılı psikolojik romanı,
Mehmet Rauf'un kaleme aldığı "Eylül" isimli eserdir. Roman, 1900 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmaya başlanmış ve Rauf romanını, Halit Ziya Uşaklıgil'e ithaf etmiştir.
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İnsan eminim zannettiği şeylerde o kadar çok yanılır ki…
Mehmet Rauf
🔺 Yazar kitabında,
ruhsal çözümlemelerde çok başarılı bir çalışma sergilemiştir. okuyucusuna aktarmıştır. İnsanların ruh hallerini çok iyi bir şekilde tahlil edip
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Herkes samimiyetini bir başka zamana saklıyormuş gibi.
Mehmet Rauf
🔺 Romanı okurken, eski İstanbul'a, o dönemin kıyafetlerine, evlerine ve hayatlarına yakından bakma şansı yakalıyorsunuz.
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Yüreğinizdeki sevgiyi israf ediyorsunuz.
Mehmet Rauf
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Layık olan mutlu olur yahut! Goethe'nin dediği gibi, layık olan kazanır ve kazanamayan layık değildir.
Mehmet Rauf
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Kalabalık içinde yalnız yaşamak, kalabalık içinde gezip beraber bir köşeye kaçmak, işte asıl zevk budur. İnsan kalpleri, birbirine bağlılığın ne demek olduğunu o zaman anlar.
Mehmet Rauf