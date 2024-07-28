"Eylül" romanından unutulmaz cümleler

Edebiyatımızın önemli hikaye ve roman yazarlarından biri Mehmet Rauf'tur. Yazar, imza olarak; Rauf Vicdani, Besim Rauf, Cemil Jüpon, Ali Necdet, Mehmet Nafiz gibi isimleri de kullanmıştır. O, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan Eylül'ü kaleme almış önemli bir isimdir. İşte, "Eylül" romanından unutulmaz cümleleri sizler için bir araya getirdik.