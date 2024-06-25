Endülüs düşünce ve edebiyatının öncüsü: Güvercin Gerdanlığı

Endülüs edebiyat ve düşünce hayatının en önemli eseri, öncüsü olan Güvercin Gerdanlığı, ünlü filozof İbn Hazm'ın klasik eseridir. Psikolojik tahliller, düşünce biçimleri yönünden oldukça zengin olan eser, İslam dünyasında en çok okunan kitaplardan birisidir. Eserin ana teması olan aşkı güvercinlerdeki gerdanlık üzerinden işleyen İbn Hazm, eşsiz anlatımıyla okurun zihin dünyasında ufuklar açar. Sizler için İbn Hazm'ın klasik eseri Güvercin Gerdanlığı'ndan alıntılar derledik.