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Endülüs düşünce ve edebiyatının öncüsü: Güvercin Gerdanlığı

Endülüs edebiyat ve düşünce hayatının en önemli eseri, öncüsü olan Güvercin Gerdanlığı, ünlü filozof İbn Hazm'ın klasik eseridir. Psikolojik tahliller, düşünce biçimleri yönünden oldukça zengin olan eser, İslam dünyasında en çok okunan kitaplardan birisidir. Eserin ana teması olan aşkı güvercinlerdeki gerdanlık üzerinden işleyen İbn Hazm, eşsiz anlatımıyla okurun zihin dünyasında ufuklar açar. Sizler için İbn Hazm'ın klasik eseri Güvercin Gerdanlığı'ndan alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 25.06.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 15:19
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"Benim düşünceme göre aşk, ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarının birleştirilmesidir."

İbn Hazm

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"Biliyoruz ki her birleşen, kaderin bir gereği olarak, bir gün mutlaka ayrılır; her yaklaşan bir gün uzaklaşmaya adaydır."

İbn Hazm

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"Ey sen, oyun oynayan, her şeyi şakaya alan! Zamanın sana karşı ne kadar sert ve acımasız olduğunu görmüyor musun?"

İbn Hazm

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"İlahi aşk, en kudretli tecellisini güzel insan çehresinde gösterir. Fakat bu bakış temiz olmalı, her türlü çirkin ihtiraslardan uzak bulunmalıdır."

İbn Hazm

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"Kaç kez pervane gibi aşk ateşinin çevresinde dönüp dolaştım; öyle ki sonunda o küçük kelebek gibi o ateşin içine düştüm."

İbn Hazm

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