En sık kullandığımız Türkçe olmayan 20 kelime

Gelişen teknoloji ile dilimize çok fazla sayıda yabancı kelime girdi. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmadığımızda yabancı kelimeler dilimize yerleşti. Bu nedenle günlük hayatta hiç yadırgamadan kullandığımız birçok kelime, "köken" itibariyle "Türkçe" değil. İşte en sık kullandığımız Türkçe olmayan 20 kelime...