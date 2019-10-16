En sık kullandığımız Türkçe olmayan 20 kelime
Gelişen teknoloji ile dilimize çok fazla sayıda yabancı kelime girdi. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmadığımızda yabancı kelimeler dilimize yerleşti. Bu nedenle günlük hayatta hiç yadırgamadan kullandığımız birçok kelime, "köken" itibariyle "Türkçe" değil. İşte en sık kullandığımız Türkçe olmayan 20 kelime...
Giriş Tarihi: 16.10.2019
09:57
Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
15:56
Köken: Arapça
Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥāfiẓat حافظة "saklayan, muhafaza eden şey" sözcüğünden alıntıdır.
Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: Meninski, Thesaurus (1680)
Köken: Arapça
Arapça māˀī veya māwī ماءى/ماوى "suya ait, su gibi, su rengi, mavi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwh kökünden gelen māˀ ماء "su" sözcüğünün nisbet halidir.
Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco (1533)
Köken: Portekizce
İtalyanca Portogallo "Portekiz" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince portus Cale "İber yarımadasının Atlantik kıyısında bir liman, Oporto" özel adından türetilmiştir.
Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: Ahmed Cavit, Kenz-ül İştiha Tercemesi (1803)
Köken: Arapça
Antik çağdan beri bilinen acı limonun değişik türü olarak Avrupa ülkelerine 12. yüzyılda Arap ülkelerinden getirilmiş ve adı Arapçadan alınmıştır.
Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: Codex Cumanicus (1300)
Köken: Rusça
Bulgarca ve Sırpça aynı anlama gelen şapka sözcüğünden alıntıdır. Bulgarca sözcük Fransızca chapeau "başlık, şapka" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince cappellus "küçük külah" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince capa veya cappa "külah, külahlı cübbe" sözcüğünden türetilmiştir.
Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco (1533)