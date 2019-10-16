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En sık kullandığımız Türkçe olmayan 20 kelime

Gelişen teknoloji ile dilimize çok fazla sayıda yabancı kelime girdi. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmadığımızda yabancı kelimeler dilimize yerleşti. Bu nedenle günlük hayatta hiç yadırgamadan kullandığımız birçok kelime, "köken" itibariyle "Türkçe" değil. İşte en sık kullandığımız Türkçe olmayan 20 kelime...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 15:56
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HAFIZA
HAFIZA

Köken: Arapça

Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥāfiẓat حافظة "saklayan, muhafaza eden şey" sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: Meninski, Thesaurus (1680)

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MAVİ
MAVİ

Köken: Arapça

Arapça māˀī veya māwī ماءى/ماوى "suya ait, su gibi, su rengi, mavi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwh kökünden gelen māˀ ماء "su" sözcüğünün nisbet halidir.

Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco (1533)

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PORTAKAL
PORTAKAL

Köken: Portekizce

İtalyanca Portogallo "Portekiz" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince portus Cale "İber yarımadasının Atlantik kıyısında bir liman, Oporto" özel adından türetilmiştir.

Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: Ahmed Cavit, Kenz-ül İştiha Tercemesi (1803)

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LİMON
LİMON

Köken: Arapça

Antik çağdan beri bilinen acı limonun değişik türü olarak Avrupa ülkelerine 12. yüzyılda Arap ülkelerinden getirilmiş ve adı Arapçadan alınmıştır.

Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: Codex Cumanicus (1300)

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ŞAPKA
ŞAPKA

Köken: Rusça

Bulgarca ve Sırpça aynı anlama gelen şapka sözcüğünden alıntıdır. Bulgarca sözcük Fransızca chapeau "başlık, şapka" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince cappellus "küçük külah" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince capa veya cappa "külah, külahlı cübbe" sözcüğünden türetilmiştir.

Tarihte kullanıldığı en eski kaynak: Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco (1533)

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