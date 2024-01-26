En-Necat: Felsefenin Temel Konuları

Yaşadığı dönemde ve sonrasında fikirleriyle geniş coğrafyaları etkisi altına alan bir isim, İbn Sina. Felsefe ve bilim dehası olan ufuk açıcı alime, başarılarından ötürü; polimerik erken tıbbın babası, eş-Şeyhü'r-reis, Avicenna gibi pek çok lakap atfedilmiştir. Onun çalışmaları, İslam dünyasında "felsefe eğitiminin" temelini oluşturmuştur. Bu doğrultuda kaleme aldığı en-Necat isimli eseri daha sonra "Felsefenin Temel Konuları" ismiyle yayınlanmıştır. İşte, bu kıymetli kitaptan sizler için alıntılar derledik.