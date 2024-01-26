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En-Necat: Felsefenin Temel Konuları

Yaşadığı dönemde ve sonrasında fikirleriyle geniş coğrafyaları etkisi altına alan bir isim, İbn Sina. Felsefe ve bilim dehası olan ufuk açıcı alime, başarılarından ötürü; polimerik erken tıbbın babası, eş-Şeyhü'r-reis, Avicenna gibi pek çok lakap atfedilmiştir. Onun çalışmaları, İslam dünyasında "felsefe eğitiminin" temelini oluşturmuştur. Bu doğrultuda kaleme aldığı en-Necat isimli eseri daha sonra "Felsefenin Temel Konuları" ismiyle yayınlanmıştır. İşte, bu kıymetli kitaptan sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 12:25
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🔸 Korku açlığı engeller, arzu öfkenin önünü kapatır, öfke korkuyu uzaklaştırır. Hepsindeki sebep birdir. Bu da nefsin kullî olarak tek bir şeye yönelmesidir.

İbn-i Sînâ, En- Necâm

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🔸 Her insan, cevherdir.

İbn-i Sînâ, En- Necâm

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🔸 Oluşun mümkün olması, oluşun varlığının olmamasını zorunlu kılıyorsa, var olmayışın mevcut olmamasını zorunlu kılmaması da mümkündür.

İbn-i Sînâ, En- Necâm

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🔸 Burhanı olmayanın tanımı da yoktur.

İbn-i Sînâ, En- Necâm

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🔸 Yokluğun da bir anlamı vardır.

İbn-i Sînâ, En- Necâm

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