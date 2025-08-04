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En Çok Kullanılan Atasözleri ve Anlamları

Yayınlanma Tarihi: 04.08.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 16:50

Bir milletin asırlardır yaşadıklarından süzülen atasözleri hayata ve dünyaya bakışı yansıtır. Az sözle, vurucu ve betimleyici anlatımı önceleyen atasözleri olmadan dilimiz tam anlamıyla anlaşılamaz. Dilimizde en çok kullanılan atasözlerini açıklamaları ile beraber araştırdık. İşte atasözleri ve deyimler sözlüğü...

1/202

Aba vakti aba, yaba vakti yaba

Her şey zamanında yapılırsa kişi kazançlı olur.

2/202

Abanın kadri yağmurda bilinir

Daha önce kıymetsiz gibi görünen bir çok şeyin,kullanım zamanı geldiğinde değeri artar.

3/202

Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister

Sosyal seviyesi eşit insanlar birbirlerini çekemezler.

4/202

Acemi katır kapı önünde yük indirir

Elinden yeterince iş gelmeyen kimseler,kendilerine verilen görevi istenildiği biçimde yapamazlar.Veya yarım bırakıp kaçarlar.

5/202

Acemi nalbant gibi kah nalına vurur,kah mıhına

Söylediği sözlerle yaptığı işler arasında tutarlılık yoktur.Bunu da genellikle bilmeyerek yapar.

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