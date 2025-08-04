En Çok Kullanılan Atasözleri ve Anlamları

Bir milletin asırlardır yaşadıklarından süzülen atasözleri hayata ve dünyaya bakışı yansıtır. Az sözle, vurucu ve betimleyici anlatımı önceleyen atasözleri olmadan dilimiz tam anlamıyla anlaşılamaz. Dilimizde en çok kullanılan atasözlerini açıklamaları ile beraber araştırdık. İşte atasözleri ve deyimler sözlüğü...
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Aba vakti aba, yaba vakti yaba
Her şey zamanında yapılırsa kişi kazançlı olur.
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Abanın kadri yağmurda bilinir
Daha önce kıymetsiz gibi görünen bir çok şeyin,kullanım zamanı geldiğinde değeri artar.
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Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister
Sosyal seviyesi eşit insanlar birbirlerini çekemezler.
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Acemi katır kapı önünde yük indirir
Elinden yeterince iş gelmeyen kimseler,kendilerine verilen görevi istenildiği biçimde yapamazlar.Veya yarım bırakıp kaçarlar.
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Acemi nalbant gibi kah nalına vurur,kah mıhına
Söylediği sözlerle yaptığı işler arasında tutarlılık yoktur.Bunu da genellikle bilmeyerek yapar.