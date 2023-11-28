Ekim ayının en çok okunan 15 kitabı

EKİM AYINDA EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR

📚 Çok satan kitaplar online ya da kitap satış mağazalarında okurlarıyla buluşuyor. Ekim ayında birbirinden harika kitaplar raflardaki yerini aldı. Kitap tavsiyesi isteyen ve en çok okunanları merak eden kitapseverler için Ekim ayında en çok okunan kitapları sıraladık.

📚 Ekim ayının en çok tercih edilenlerinden ve okurlar tarafından her dönem rağbet gören yazarlarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar ile başlamak istiyoruz.

Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir?

Türkiye'nin şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve akademisyenidir.

1. Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar

📚 Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından kaleme alınan roman türündeki eser, kitap raflarında en çok okunanlar listesinde Ekim ayında da yerini korumuştur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında Tanpınar, Türkiye'nin modernizme geçiş sürecinde ne gibi toplumsal sorunlar yaşadığını konu edinmiştir.

📚 Edebi kurgu eser, 1961 yılında ilk basımıyla okuyucularıyla buluşmuştu. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Nuri Efendi ile Hayri İrdal'ın ilişkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Hayri İrdal romanın ana karakteridir, Nuri Efendi ise bir saat ustasıdır. "Mübarek" ise ayaklı, yaşlı bir İngiliz duvar saatidir. Roman temelde, insan-zaman-saat ilişkisini konu alır.

📚 Kitabın kurgusu ve romanın işlenişi sırasında dönemin özellikleri, Meşrutiyet'ten sonra gelen Cumhuriyet dönemin izleri ve insan üzerindeki etkileri görülür.

📚 Ülkemizde yaşanan Doğu- Batı sentezinin oluşturduğu karmaşa usta bir dille anlatılmıştır. Ülkenin yaşadığı sorunların yanı sıra insanın zaman içinde akıp giden vaktini de şairane bir dille betimler.

*Meşrutiyet

Osmanlı'da bir yönetim biçimidir. Meşrutiyet, hükümdarın yetkilerinin

anayasa ve aynı zamanda halk oyu ile seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimidir.