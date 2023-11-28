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Ekim ayının en çok okunan 15 kitabı

Kitapların insan hayatındaki önemi oldukça büyüktür. Okuma, empati yeteneğimizi geliştirir, kelime dağarcığımızı zenginleştirir ve stresi azaltma potansiyeline sahiptir. Araştırmalar, kitap okumanın insanların hayatında birçok faydası olduğunu gösteriyor. Pek çok kitapseverin merak ettiği sorulardan birisi de Ekim ayında hangi kitapların en çok okunduğudur. İşte, Ekim ayının en çok okunan 15 kitabını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 28.11.2023 17:10
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EKİM AYINDA EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR

📚 Çok satan kitaplar online ya da kitap satış mağazalarında okurlarıyla buluşuyor. Ekim ayında birbirinden harika kitaplar raflardaki yerini aldı. Kitap tavsiyesi isteyen ve en çok okunanları merak eden kitapseverler için Ekim ayında en çok okunan kitapları sıraladık.

📚 Ekim ayının en çok tercih edilenlerinden ve okurlar tarafından her dönem rağbet gören yazarlarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar ile başlamak istiyoruz.

Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir?

Türkiye'nin şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve akademisyenidir.

1. Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar

📚 Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından kaleme alınan roman türündeki eser, kitap raflarında en çok okunanlar listesinde Ekim ayında da yerini korumuştur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında Tanpınar, Türkiye'nin modernizme geçiş sürecinde ne gibi toplumsal sorunlar yaşadığını konu edinmiştir.

📚 Edebi kurgu eser, 1961 yılında ilk basımıyla okuyucularıyla buluşmuştu. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Nuri Efendi ile Hayri İrdal'ın ilişkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Hayri İrdal romanın ana karakteridir, Nuri Efendi ise bir saat ustasıdır. "Mübarek" ise ayaklı, yaşlı bir İngiliz duvar saatidir. Roman temelde, insan-zaman-saat ilişkisini konu alır.

📚 Kitabın kurgusu ve romanın işlenişi sırasında dönemin özellikleri, Meşrutiyet'ten sonra gelen Cumhuriyet dönemin izleri ve insan üzerindeki etkileri görülür.

📚 Ülkemizde yaşanan Doğu- Batı sentezinin oluşturduğu karmaşa usta bir dille anlatılmıştır. Ülkenin yaşadığı sorunların yanı sıra insanın zaman içinde akıp giden vaktini de şairane bir dille betimler.

*Meşrutiyet

Osmanlı'da bir yönetim biçimidir. Meşrutiyet, hükümdarın yetkilerinin
anayasa ve aynı zamanda halk oyu ile seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimidir.

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2. Gece Yarısı Kütüphanesi- Matt Haig

📚 Art arda alınmış kötü kararların sonucunda bir kütüphanede bulduğunuzu düşünün kendinizi. Zamanın hiç akmadığı bir gece yarısı kütüphanede ve sayısız kitabın arasında... Gece Yarısı Kütüphanesi'nin baş karakteri Nora'nın hikayesi böyle başlar.

📚 İşinden kovulan Nora, hayatı beklemediği şekilde kötü giderken kendini Gece Yarısı Kütüphanesi'nde bulmasıyla kitabın kurgusu şekillenir. Gece Yarısı Kütüphanesi'nde yer alan yüzlerce kitap, Nora'nın farklı seçimlerinin oluşturduğu olası hayat hikayelerini konu alır.

Matt Haig kimdir?

Matt Haig, İngiliz yazar ve senaristtir.

3. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

📚 Viktor Frankl, 20. yüzyılın en önemli önde gelen psikiyatrlarındandır. Kendisinin kaleme aldığı "İnsanın Anlam Arayışı", otuz farklı dile çevrilmiştir. Aynı zamanda bu kitap tüm dünyada 12 milyondan fazla satış sağlamıştır. Hala raflardaki en çok satanlar listesinde yer almaktadır.

📚 Viktor Frankl İnsanın Anlam Arayışı kitabında kendisinin de içinde bulunduğu Nazi kamplarında yaşananları kendi ilmi gözüyle aktarır. Frankl, yaşadıklarını İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır.

Viktor Emil Frankl kimdir?

Viktor Emil Frankl, nörolog ve psikiyatrdir.

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4. Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu

📚 Doğan Cüceloğlu, bu kitabıyla yediden yetmişe herkesi etkilemeye ve kendisine hayran bırakmaya devam eder. Gazeteci Deniz Bayramoğlu ile birlikte hazırladıkları söyleşi türündeki eseri hayata, anlama ve anlamdırmaya yönelik pek çok şeyi içinde barındırmaktadır.

Doğan Cüceloğlu kimdir?

Tam adı Mehmet Doğan Cüceloğludur. Kendisi, Türk psikolog ve akademisyendir. Kişisel gelişim kitapları ve televizyon programı ile bilinir.

5. Simyacı - Paulo Coelho

📚 Kitabın ilk basımı 1988'de yayınlanmasına rağmen kitapseverler tarafından sevilmeye hala devam ediyor. Her dönemde sevilen bir eser olan Simyacı, adı Santiago olan Endülüslü bir çobanın Mısır'a kadar giden yolculuğunu konu edinir. Santiago, gördüğü bir rüya üzerine sahip olduğu her şeyi geride bırakarak İspanya'dan yola çıkar. Paulo Coelho bu kitabında hakikate giden bir yolcunun serüvenini odaklanır.

Paulo Coelho kimdir?

Paulo Coelho, Brezilyalı roman ve söz yazarıdır.

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6. İyi Hissetmek - David D. Burns

📚 David D. Burns'in İyi Hissetmek kitabının ilk baskısı 1980 yılında yapılmıştır. Kendisi de bir profesör olan David D. Burns, kitabında terapi uygulamaları da içeren bir self-help kitabı hazırlamıştır. Kitap; suçluluk, kaygı, öz güvensizlik, kötümserlik, erteleme ve depresyon gibi olumsuz duyguların üzerinden nasıl gelinebileceğine odaklanmıştır.

*self-help ne demektir?

Kişisel gelişim, Kapitalist dünya toplumlarında bireylerin ekonomik, sosyal veya psikolojik sorunlarına kendi başlarına çözüm üretmelerini sağlamaya dönük kültürel hareket ve onun uzantısı ürünlerin tümünü kapsayan bir ifadedir.

7. Çantamdan Fil Çıktı - Mert Arık

📚 Biraz da Ekim ayının çocuk kitapları raflarına bakalım. Metin Arık'ın satış rekorları kıran Benim Zürafam Uçabilir kitabının devamı niteliğindeki ikinci kitabı olan "Çantamdan Fil Çıktı" karşımıza çıkar.

📚 Bilindiği gibi, çocuk kitaplarının temel amacı; çocukların hayal gücünü geliştirmeye yöneliktir. Ahlaki değer ve maddi değerler masallar yoluyla öğretilir. Oyun oynayarak birlik ve beraberliğin önemini hikayeler aracılığıyla keşfedilmesi sağlanır. Bu kitap da çocuklara sınıf ortamını sevdirmekle birlikte arkadaşlık, paylaşmak ve sevgiye dair güzel şeyleri ön plana çıkarıyor.

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8. Cumhuriyet'in Doğuşu - İlber Ortaylı

📚 İlber Ortaylı bu kitabında 100 yıllık Türk tarihine odaklanmıştır. 100 yıllık Türk tarihine odaklanırken geçmişte yaşanan önemli olayların nasıl yorumlanması gerektiği üzerine eğilir.

📚 "Cumhuriyetin Doğuşu" kitabında kurtuşun tarihine, On İki Ada, İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığımız gibi ciddi meseleleri kaleme alıyor. Ekim ayının raflarında ve bir sonraki ayların kitap tezgahlarında yerini kimseye kaptırmayacağı gözleniyor.

İlber Ortaylı kimdir?

Tarihçi, akademisyen, yazar.

9. Zeytindağı - Falih Rıfkı Atay

📚 Falih Rıfkı Atay'ın kaleminde çıkan "Zeytindağı" kitabı, kendisinin subay olarak katıldığı I. Dünya Savaşı'ndaki izlenimlerini ve Osmanlı'nın savaştayken içinde bulunduğu durumu ele alır.

📚 Yazar, roman türündeki bu eserin ilk bölümünde İttihat ve Terakki'den bahseder. Kitap ismini Cemal Paşa'nın başında bulunduğu 4. Ordu Karargâhının yerleşik olduğu Kudüs'e yakın bir tepeden (Zeytindağı) alır.

Falih Rıfkı Atay kimdir?

Falih Rıfkı Atay, İstiklâl Madalyası sahibi Türk yazar, gazeteci ve milletvekilidir.

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