Edgar Allan Poe Kuzgun şiirini nasıl yazdı?
Edebiyatın kadim bir türü olan şiirin nasıl yazılması gerektiği, asırlar boyunca tartışıldı. Kaynağını ilhamdan alan şairler olduğu gibi, mühendis gibi kelimelerin kurgusu üzerinde çalışanlar da vardı. Bu kalemlerden biri de Edgar Allan Poe'ydu. O, edebiyat tarihinde en çok okunan şiirlerden biri olan Kuzgun'u yazarken bir matematik problemi çözer gibi adım adım ilerledi.
Giriş Tarihi: 23.07.2020
09:40
Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
09:55
Şiir, edebiyatımızın en kadim türlerinden biridir. Sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatı olarak tanımlanan şiir, her dönemde duygularımıza ve düşüncelerimize hitap eder. Fakat aynı zamanda güzel sanatların en üstünü ve en zor olanıdır.
Şiirde kullanılan imge, benzetme, eğretileme ve yan anlamlar onu günlük dilden ayırır. Ancak şiir sadece bir ilham ve teknik maharete bağlı değildir. Aynı zamanda bir kültür de gerektirir. Şiirimizde kalıcı olan adlar geniş bir kültür birikimine sahiptir.
Edebiyat nedir?
Şiir nasıl yazılır? Doğuştan gelen yetenek sayesinde bir anda mı yoksa bir işçi titizliğiyle her gün çalışarak mı? Şiirin nasıl yazılması gerektiği asırlar boyunca edebiyatçılar tarafından tartışıldı. Kaynağını ilhamdan alan şairler olduğu gibi, mühendis gibi kelimelerin kurgusunu yapan ve bunun için çalışanlar da vardı. Bu edebiyatçılardan biri de Edgar Allan Poe'ydu. Peki, meşhur Kuzgun şiirini nasıl yazdı?
Şiir türleri nelerdir?
Amerika'nın Massachusetts eyaletinde dünyaya gelen Edgar Allan Poe, gotik edebiyatın önemli isimlerinden biridir.
Edgar Allan Poe'nun "Kuzgun" adlı şiiri 1945 yılında New York Evening Mirror dergisinde yayımlandı. Bu eser, okuyucuya sunulduktan sonra bir anda büyük bir üne kavuştu.
Edgar Allan Poe kimdir?
Şiirinin ününden dolayı “Kuzgun” olarak anıldı
Edgar Allan Poe'nun Kuzgun şiiri dünya edebiyatında en çok bilinen ve okunan dizelerdi. Şiirdeki "nevermore" Türkçe çevirisiyle "bir daha asla" ifadesi sıklıkla tekrarlanır. Bu tekrarlar, Edgar Allan Poe'nun şiirinin okunmasını ve ezberlenmesini kolaylaştırdı.
Kuzgun şiiri, bir adamın deliliğe doğru yavaş yavaş ilerleyişini öyküleyici bir dille anlatır. Kurgu ve yazım teknikleriyle dikkat çeken şiir, birçok yerde defalarca basıldı. Bunun sonucunda Poe, "Kuzgun" lakabıyla anılmaya başladı.
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Şiirini farklılaştıran unsur
Şiirde yer alan siyah renkli kuzgun, yası simgeler. Büyük üne kavuşan bu şiiri, nasıl kaleme aldığını ise "Yazmanın Felsefesi" adlı makalesinde açıklar.
Vermek istediği mesajı yansıtabilmek için oldukça özen göster şair, bunun için imgeleri kullandı. Ölüm, sevgilinin ardından duyulan hüzün gibi hemen hemen her edebiyatçının kullandığı temayı şiirinde yer verdiği imgelerle farklılaştırdı.
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