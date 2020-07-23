Edgar Allan Poe Kuzgun şiirini nasıl yazdı?

Şiir, edebiyatımızın en kadim türlerinden biridir. Sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatı olarak tanımlanan şiir, her dönemde duygularımıza ve düşüncelerimize hitap eder. Fakat aynı zamanda güzel sanatların en üstünü ve en zor olanıdır.

Şiirde kullanılan imge, benzetme, eğretileme ve yan anlamlar onu günlük dilden ayırır. Ancak şiir sadece bir ilham ve teknik maharete bağlı değildir. Aynı zamanda bir kültür de gerektirir. Şiirimizde kalıcı olan adlar geniş bir kültür birikimine sahiptir.

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