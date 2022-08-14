Edebiyatımıza umudun yansıyışı: Mavi
Gökyüzüne en çok yakışan, içimizi ferahlatıp açan bir renktir, mavi. Umudun rengi... Peygamber Efendimiz (SAV) üzülünce gökyüzüne, sevinince toprağa bakarmış. Çünkü toprakta tevazu, gökte ferahlık var derler. Biz de içiniz açılsın diye edebiyatımızdaki mavili şiirleri derledik.
Giriş Tarihi: 14.08.2022
10:31
Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
13:14
Maviyi soruyordun, gözlerimden yüzüme yayılan maviyi mi Bir renk değildir mavi huydur bende Ve benim yetinmezliğimdir Ve herkesin yetinmezliğidir belki Denecektir ki bir süre Ve denecektir Bir akşamüstünü düşünmek bir akşamüstünü düşünmekten Başka nedir ki
Edip Cansever - Günlerden
➡ Edip Cansever Kimdir?
Çok sesli şiirin temsilcilerinden olan Edip Cansever, ikinci yeni şiirin özgün temsilcilerindendir. Edebiyatımızda otel metaforunu çok kullandığı için "oteller şairi" olarak ünlenmiştir. Şiirlerinde çağdaş insanın yabancılaşmasını işlemiştir. Şiirlerinde öykülemeye, tasvire ve diyolog tarzı ifadelemeye sıkça yer vermiştir.
Gaiblerden bir ses geldi: Bu adam, Gezdirsin boşluğu ense kökünde! Ve uçtu tepemden birdenbire dam; Gök devrildi, künde üstüne künde... Pencereye koştum: Kızıl kıyamet! Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı! Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent, Ok çekti yukardan, üstüme avcı.
Necip Fazıl Kısakürek - Çile
➡ Necip Fazıl Kısakürek Kimdir?
İlk şiirleri 1922'de "Yeni Mecmua"da yayınlanan şair, Milli Mecmua, Hayat ve Varlık dergilerinde yayınlanan şiirleriyle ün kazandı. 1943-1971 arasında "Büyük Doğu" dergisini çıkardı. 1928 yılında yayımlanan "Kaldırımlar" adlı şiir kitabı büyük ilgi gören şairin adı uzun bir dönem "Kaldırımlar Şairi " olarak anıldı. Şiirlerinde mistitizim ve İslami ögelere yer verdi. Eserlerinden bazıları: Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Tohum, Beklenen, Bir Adam Yaratmak ve Sabır Taşı'dır.
Gün olur, alır başımı giderim, Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim, Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Dünyalar vardır, düşünemezsiniz; Çiçekler gürültüyle açar; Gürültüyle çıkar duman topraktan. Hele martılar, hele martılar, Her bir tüylerinde ayrı telaş!… Gün olur, başıma kadar mavi; Gün olur başıma kadar güneş; Gün olur, deli gibi…
Gün Olur - Orhan Veli Kanık
➡ Orhan Veli Kanık Kimdir?
Hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddeden Orhan Veli, kafiye, teşbih, mübalağa, mecaz gibi edebi sanatları gereksiz bulduğunu açıklar.Yalın bir anlatımı benimseyerek şiir dilini konuşma diline yaklaştırır. Arkadaşlarıyla 1941 yılında çıkardıkları Garip adlı şiir kitabında fikirlerine uygun şiirleri paylaşır ve Garip akımının doğmasına neden olur. Bu akım özellikle 1940-1950 yılları arasında Cumhuriyet dönemi şiirini büyük ölçüde etkiler. En önemli eserlerinden bazıları: Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi...
Mavi, maviydi gökyüzü Bulutlar beyaz, beyazdı Boşluğu ve üzüntüsü İçinde ne garip yazdı…
Garip, güzel, sonra mahzun Işıkla yağmur beraber, Bir türkü ki gamlı, uzun, Ve sen gülünce açan güller
Mavi Maviydi Gökyüzü - Ahmet Hamdi Tanpınar
➡ Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir?
Edebiyat Fakültesi mezunu olan yazar, eserlerinde "zaman" kavramı üzerinde durur. İlk eserlerinde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'den etkilenmiştir. Edebiyatımızda birçok türde eser veren yazarın en dikkat çeken eserlerinden bazıları Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Huzur'dur. Şiirlerinde sembolist izler görülen şairin, romanlarında doğu ve batı sentezi dikkat çekmektedir.
Neden ilk yağmurlarda sonbahar İlk soğuklara doğru ürperti Hatırlanır savrulan yapraklarda Vardı.
Ben şimdi başını alıp giden Mavi bulutun muyum, Sislerdeki evin önünden geçsem, Camlarda bulur muyum?
Kaplar Denizin Yüzünü - Behçet Necatigil
➡ Behçet Necatigil Kimdir?
Herhangi bir edebi akıma katılmamış bağımsız bir şairdir. Tiyatro, mitoloji, çeviri, radyo oyunları gibi birçok alanda eserler vermiştir. "Evler Şairi" olarak anılır. Eserlerinden bazıları: Sevgilerde, Kapalı Çarşı, İki Başına Yürümek ve Evler'dir.