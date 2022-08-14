Edebiyatımıza umudun yansıyışı: Mavi

Maviyi soruyordun, gözlerimden yüzüme yayılan maviyi mi

Bir renk değildir mavi huydur bende

Ve benim yetinmezliğimdir

Ve herkesin yetinmezliğidir belki

Denecektir ki bir süre

Ve denecektir

Bir akşamüstünü düşünmek bir akşamüstünü düşünmekten

Başka nedir ki

Edip Cansever - Günlerden

➡ Edip Cansever Kimdir?

Çok sesli şiirin temsilcilerinden olan Edip Cansever, ikinci yeni şiirin özgün temsilcilerindendir. Edebiyatımızda otel metaforunu çok kullandığı için "oteller şairi" olarak ünlenmiştir. Şiirlerinde çağdaş insanın yabancılaşmasını işlemiştir. Şiirlerinde öykülemeye, tasvire ve diyolog tarzı ifadelemeye sıkça yer vermiştir.