Edat nedir? Edat çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Edat ile bağlaç arasındaki fark nedir?

🔶Edatlar, yalnızken bir anlam ifade etmeyen ancak cümlede kullanıldığında önceki kelime ile bağ kurabilen bir yapıya sahiptir.

🔶Edatlar, anlam ifade etme konusunun dışında da pek çok özelliğe sahiptir.

🔶Bazı kaynaklarda ünlemler ve bağlaçlar da edat kabul edilir.

🔶Edatlar eklendikleri ad, sıfat, zamir gibi ad soylu kelime veya kelime grupları ile bir söz öbeği oluşturur; bu cümlede adlardan önce gelirse sıfat, sıfat ve fiillerden önce gelirse zarf görevi yapar.

🔶Tek başlarına iken isim, sıfat, zarf, bağlaç olarak kullanılabilir. Bu durumda edat olmaktan çıkar. Bu kelimelerin türünü belirlemek için cümlede kazandıkları anlamlara bakmak gerekir.

🔶Edatlar sözcük arasında benzerlik, neden, amaç, yön, araç gibi anlam ilgileri kurarlar.