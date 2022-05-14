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Eco'nun bilimsel romanı "Foucault Sarkacı"ndan alıntılar

Bazı yazarlar kendilerine has yorumlama biçimleri ve olaylara bakış açıları ile çağdaşlarından ayrılırlar. Umberto Eco edebiyat otoriteleri tarafından bakış açısı ve meseleleri ele alış biçimi ile modern dönemin en dikkat çeken yazarları arasında gösterilir. Yazarın pozitif bilimlerin bir roman halinde ilerleyişi olarak öne çıkıyor. Sizler için modern çağın en önemli yazarlarından olan Umberto Eco'nun "Foucault Sarkacı" adlı eserinden birbirinden iyi ve çarpıcı alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 18:53
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"Gerçeklik düşten daha iyidir. Bir şey ger[1]çekse gerçektir, senin yapabileceğin hiçbir şey yoktur."

Umberto Eco

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"Seni tanıdığım, ama korktuğum için mi yitirdim? Seni tanıyınca yitirmek zorunda kalacağımı bildiğim için mi yitirdim seni?"

Umberto Eco

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"Karanlıktan söz ederken yüzü aydınlanıyordu."

Umberto Eco

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"Unutuşun tekniği yoktur, hâlâ rastgele, doğal süreçlere bağlıyız."

Umberto Eco

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"Ben onun vicdan azabıydım, o da benim."

Umberto Eco

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