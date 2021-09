Dünyaca ünlü yazarlara dair 40 ilginç bilgi

Tolkien, her Hobbit'in güvenebileceği, her ejderhanın karşısında korkuyla sinebileceği ve her Elf'in arkadaş olarak kabul edebileceği bir adamdı. Peki, Tolkien'in Elfçe'yi kendi arasında iki farklı lehçeye ayırdığını biliyor muydunuz? Ya da eski bir dil olan Lombardic'e de yeniden hayat vererek üzerine eklemeler yaptığını?