Dünyaca ünlü yazarlara dair 40 ilginç bilgi
Kitaplarını severek okuduğumuz yazarların, genellikle hayatlarını da merak ederiz. Kimi yazar eserini tamamlamak için 17 yıl uğraşmış kimisi ise 13 sayısından korkardı. Peki, kitaplarını severek okuduğunuz yazarların hayatı hakkında tüm bilgilere sahip misiniz? Dilerseniz şimdi, dünyaca ünlü yazarlara dair 40 ilginç bilgiye hep birlikte göz atalım.
Giriş Tarihi: 27.03.2020
09:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
16:43
Bir çağın vicdanı olan Cemil Meriç, düşünce dünyasıyla sadece dönemini değil ondan yıllar sonra gelen nesilleri de etkiledi. Hayatını irfana adamış, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi olan Meriç, yavaş yavaş görme duyusunu kaybetmesine rağmen okumaktan ve yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi.
Tolkien, her Hobbit'in güvenebileceği, her ejderhanın karşısında korkuyla sinebileceği ve her Elf'in arkadaş olarak kabul edebileceği bir adamdı. Peki, Tolkien'in Elfçe'yi kendi arasında iki farklı lehçeye ayırdığını biliyor muydunuz? Ya da eski bir dil olan Lombardic'e de yeniden hayat vererek üzerine eklemeler yaptığını?
Oğuz Atay, ölümsüz eseri olan Tutunamayanlar'ı Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam adlı eserinin bir bölümünden etkilenerek yazdı.
Kara mizah ustası Bulgakov'un distopik romanı Köpek Kalbi'nde, sokak köpeği Şarik'in öyküsünü anlatır. Dünya çapında bir bilim insanı olan Profesör Filipoviç, evine götürüp beslediği Şarik'i ameliyat ederek, hipofiz bezini bir suçlununkiyle değiştirir. Yıllar boyunca bu eser eleştirilerin hedefi oldu.
Cemal Süreya'nın soy isminin eksik harfidir. Usta şairin soy isminden ikinci Y harfini atmasıyla ilgili çeşitli hikâyeler mevcuttur. En bilineni Mülkiye'den okul arkadaşı olan Sezai Karakoç ile Süreya'nın aynı kıza sevdalanmaları sonucu tutuştukları iddiayı kaybetmesiyle soy isminden y harfini attığıdır.
O kızın Karakoç'un ünlü şiiri Monna Rosa'nın kahramanı Muazzez Akkaya olduğu anlatılır. İkinci hikâyeye göre ki bunu kızı Gonca Uslu da teyit eder, iddiaya girmeyi seven şair hafızasının gücüne inanır ve bir telefon numarasının doğruluğu üzerine bir arkadaşıyla iddiaya tutuşur. Kaybeder ve kaybedince de soy isminde bulunan iki Y'den birini atar. Lakin kesin olan Elma şiirindeki "Adımın bir harfini atıyorum" dizesidir.