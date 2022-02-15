Dünya edebiyatına ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!
Dünya edebiyatına ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!
Edebiyat, zamana meydan okuyarak yeni bir dünyaya doğru yelken açtırır. Her kitap, okuyucusuna bambaşka hayatlar, insanlar ve karakterler sunar; yaşama dair yeni bakış açıları kazandırır. Birçok eser, yeni bir çağ başlatarak okuyucuyu derinden etkiler. Peki siz, dünya edebiyatı hakkında ne biliyorsunuz?
Giriş Tarihi: 15.02.2022
15:18
Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
15:43
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Paulo Coelho’nun Mesnevi’deki bir kıssadan yola çıkarak kaleme aldığı ve 1988 yılında yayımlanan eseri hangisidir?
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Franz Kafka, 1924'te hastalandığında ve öleceğini anladığında, arkadaşı Max Brod'dan yakılmasını istediği eserlerinden biri hangisidir?
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Hangisi daktilo kullanılarak yazılan ilk kitaptır?
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F. Scott Fitzgerald tarafından kaleme alınan I. Dünya Savaşı sonrası ABD ekonomisi ve "Çılgın Yirmiler" olarak da bilinen on yıllık dönemi anlatan dünyaca ünlü eser hangisidir?
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Antoine de Saint-Exupéry’nin Sahra Çölü ve uçak kazası hakkındaki tecrübelerinden yararlandığı ve 250’den fazla dile çevrildiği eseri hangisidir?