Arama

Menu

Dünya edebiyatına ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Edebiyat, zamana meydan okuyarak yeni bir dünyaya doğru yelken açtırır. Her kitap, okuyucusuna bambaşka hayatlar, insanlar ve karakterler sunar; yaşama dair yeni bakış açıları kazandırır. Birçok eser, yeni bir çağ başlatarak okuyucuyu derinden etkiler. Peki siz, dünya edebiyatı hakkında ne biliyorsunuz?

Giriş Tarihi: 15.02.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 15:43
  • 1
  • 12
Paulo Coelho’nun Mesnevi’deki bir kıssadan yola çıkarak kaleme aldığı ve 1988 yılında yayımlanan eseri hangisidir?
Paulo Coelho’nun Mesnevi’deki bir kıssadan yola çıkarak kaleme aldığı ve 1988 yılında yayımlanan eseri hangisidir?

Paulo Coelho'nun Mesnevi'deki bir kıssadan yola çıkarak kaleme aldığı ve 1988 yılında yayımlanan eseri hangisidir?

A) Hac
B) Elif
C) Simyacı
D) Veronika Ölmek İstiyor

Mesnevi'de yer alan hikayeler

  • 2
  • 12
Franz Kafka, 1924'te hastalandığında ve öleceğini anladığında, arkadaşı Max Brod'dan yakılmasını istediği eserlerinden biri hangisidir?
Franz Kafka, 1924’te hastalandığında ve öleceğini anladığında, arkadaşı Max Brod’dan yakılmasını istediği eserlerinden biri hangisidir?

Hangisi Franz Kafka, 1924'te hastalandığında ve öleceğini anladığında, arkadaşı Max Brod'dan yakılmasını istediği eserlerinden biridir?

A) Dönüşüm
B) Dava
C) Babaya Mektup
D) Milena'ya Mektuplar

10 soruda "yabancılaşma"nın diğer adı Kafka

  • 3
  • 12
Hangisi daktilo kullanılarak yazılan ilk kitaptır?
Hangisi daktilo kullanılarak yazılan ilk kitaptır?

Hangisi daktilo kullanılarak yazılan ilk kitaptır?

A) Tom Sawyer'ın Maceraları
B) Oliver Twist
C) Yaşlı Adam ve Deniz
D) Martin Eden

  • 4
  • 12
F. Scott Fitzgerald tarafından kaleme alınan I. Dünya Savaşı sonrası ABD ekonomisi ve "Çılgın Yirmiler" olarak da bilinen on yıllık dönemi anlatan dünyaca ünlü eser hangisidir?
F. Scott Fitzgerald tarafından kaleme alınan I. Dünya Savaşı sonrası ABD ekonomisi ve Çılgın Yirmiler olarak da bilinen on yıllık dönemi anlatan dünyaca ünlü eser hangisidir?

F. Scott Fitzgerald tarafından kaleme alınan I. Dünya Savaşı sonrası ABD ekonomisi ve "Çılgın Yirmiler" olarak da bilinen on yıllık dönemi anlatan dünyaca ünlü eser hangisidir?

A) Buruktur Gece
B) Muhteşem Gatsby
C) Cennetin Bu Yakası
D) Güneş de Doğar

  • 5
  • 12
Antoine de Saint-Exupéry’nin Sahra Çölü ve uçak kazası hakkındaki tecrübelerinden yararlandığı ve 250’den fazla dile çevrildiği eseri hangisidir?
Antoine de Saint-Exupéry’nin Sahra Çölü ve uçak kazası hakkındaki tecrübelerinden yararlandığı ve 250’den fazla dile çevrildiği eseri hangisidir?

Antoine de Saint-Exupéry'nin Sahra Çölü ve uçak kazası hakkındaki tecrübelerinden yararlandığı ve 250'den fazla dil çevrildiği eseri hangisidir?

A) Savaş Pilotu
B) Gece Uçuşu
C) Yel, Kum ve Yıldızlar
D) Küçük Prens

Küçük Prens'ten hayata dair 30 alıntı

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN