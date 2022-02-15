Dünya edebiyatına ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Edebiyat, zamana meydan okuyarak yeni bir dünyaya doğru yelken açtırır. Her kitap, okuyucusuna bambaşka hayatlar, insanlar ve karakterler sunar; yaşama dair yeni bakış açıları kazandırır. Birçok eser, yeni bir çağ başlatarak okuyucuyu derinden etkiler. Peki siz, dünya edebiyatı hakkında ne biliyorsunuz?