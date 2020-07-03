10 soruda "yabancılaşma"nın diğer adı Kafka
20. yüzyıl edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen Kafka, "bir yabancıdan daha yabancı" yaşayarak hayatını sürdürdü. Yaşadığı dünya ile kurguladığı dünyanın iç içe geçtiği Kafka'nın eserlerinde yabancılaşmanın her düzlemine yer verildi. Peki, edebiyat tarihine damga vuran Kafka'nın herkesi şaşırtan son isteği neydi? İşte 10 soruda yabancılaşmanın diğer adı Kafka hakkındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 03.07.2020
09:27
Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
10:14
Franz Kafka, 3 Temmuz 1883'te Prag'da Hermann ve Julie Kafka'nın altı çocuğunun ilki olarak dünyaya geldi. Lise eğitimini 1901 yılında başarıyla tamamladı. 1901'den 1906'ya kadar Prag'daki Karl-Ferdinand Üniversitesi'nde öğrenim gördü.
Sonra hukuk okumaya karar verdi. Beş yıllık hukuk eğitiminden sonra Albert Weber'in yanında ücretsiz hukuk stajı yapma şansını buldu ve ceza hukuku alanında ilerleme kararı aldı. Ayrıca edebi olayları, okumaları ve diğer faaliyetleri organize eden bir öğrenci kulübü olan Lese- und Redehalle der Deutschen Studenten'e (Alman öğrencilerinin Okuma ve Konferans Salonu) katıldı.
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GENÇLİK YILLARINDA KAFKA’YI MUTSUZ EDEN DURUM NEYDİ?
1 Kasım 1907'de Kafka, yaklaşık bir yıl çalışacağı sigorta şirketi olan Assicurazioni Generali'de işe başladı. Bu dönemdeki yazışmalarında sabah
08.00'den akşam 18.00'e kadar olan çalışma saatlerinden dolayı mutsuz olduğunu ve yazmaya konsantrasyonunu son derece zorlaştırdığını belirtmiştir. Bu sebeple 15 Temmuz 1908'de işinden istifa etti. İki hafta sonra Bohemya Krallığı İş Kazası Sigortacılığı Enstitüsüne katıldı ve burada işinin yazmaya daha müsait olduğunu fark etti.
"Durumum, dayanılmaz bir şey benim için; çünkü tek isteğim ve tek eğilimim olan edebiyatla çatışıyor. Bir edebiyatçıdan başka bir şey olmadığım, olamayacağım ve zaten olmak da istemediğim için durumum beni hiçbir zaman kandıramayacak, tersine beni tümden yıkıma götürecektir. Bu da pek uzak değil (21 Ağustos 1913)" cümlelerini kuran Kafka için edebiyat harici giriştiği tüm işler, onu mutsuzluğa sürüklüyordu.
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BABASI İLE OLAN İLİŞKİSİ HAYATINA VE ESERLERİNE NASIL YANSIDI?
Kötü bir çocukluk dönemi geçiren Kafka, özellikle de babasıyla hiç anlaşamadı. Kafka üzerindeki
baba baskısı çocukluk yıllarından başlayıp uzun bir süre devam etti. Babasına karşı beslediği duygular hep olumsuzdu.
Kafka'nın babasıyla olan ilişkisi tüm yaşamında ve eserlerinde doğrudan etkiliydi. Kafka bunu şöyle anlatır:
"Asker selamı vermeyi ve asker gibi yürümeyi becerdiğim zaman desteklerdin beni, ama ben geleceğin askeri değildim ya da iştahla yemek yiyebildiğim zaman desteklerdin ya da anlamadığım şarkıları tekrar edebildiğim veya senin en sevdiğin lafları senin peşinden geveleyebildiğim zaman, ama bunların hiçbiri benim geleceğimin bir parçası değildi. Ve aslında bugün bile, herhangi bir konuda, ucu ancak sana da dokunuyorsa, zedelediğim veya benim şahsında zedelenen (Örneğin Pepa beni azarladığı zaman) senin onurunsa destekliyorsun beni. O zaman destekleniyorum, bana değerim hatırlatılıyor, yapmaya hakkım olan hamlelere dikkatim çekiliyor ve Pepa mutlak bir biçimde mahkûm ediliyor. Ama şimdiki yaşımda artık desteğine neredeyse hiç ihtiyaç duymadığımı bir kenara bıraksak bile, ancak öncelikle söz konusu olan ben değilsem, gelen desteğin bana ne faydası olacak?" (Babaya Mektup)
ESERLERİNİN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURAN TEMALAR NELERDİ?
Kafka'nın ilk eseri olan
"Yargı" adlı hikâyede öne çıkan bir tema, baba-oğul çatışmasıdır ve oğlun neden olduğu suçluluk, acı ve kefaret yoluyla çözülür. Diğer önemli temalar ve arketipler arasında yabancılaşma, fiziksel ve psikolojik vahşet, korkunç bir arayıştaki karakterler ve mistik dönüşüm yer alır.
Kafka'nın eserlerinin en önemli teması ise
"yabancılaşma"ydı. Kafka, eserlerinde sadece insanın kendine yabancılaşmasını değil yabancılaşmanın diğer boyutlarını da göstermeye çalıştı. Kafka, modern bireyin içine düştüğü yabancılaşma problemini anlamak açısından önemli bir düşünürdür.
"Kendi dört duvarımın içinde, kendimi yabancı bir ülkede hapsedilmiş bir göçmen olarak buldum; Ailemi yabancı gelenekleri, ayinleri ve çok dile meydan okuyan tuhaf uzaylılar olarak gördüm;istemediğim halde tuhaf ritüellerine katılmam için beni zorladılar; Direnemedim."
DÖNÜŞÜM İSİMLİ ROMANI NEDEN BU KADAR SES GETİRDİ?
Dönüşüm, Franz Kafka'nın hayattayken yayımlanan nadir eserlerindendi. Kafka'nın yabancılaşmayı en güzel biçimde işlediği eserlerden biri Dönüşüm'dür. Kafka, insanın yabancılaşmasını bir hayvan metaforu üzerinden aktarır. Neden bir insan değil de insan-dışı bir varlık tercih etmiştir ya da onu bu şekilde yazmaya iten şey ne olabilir? Kafka'nın buna cevabı şöyledir:
"Herkes, beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor. Şimdi hayvanlarla ilgili bunca şey yazılmasının nedeni de budur. Özgür ve doğal bir yaşama duyulan özlemin ifadesi. Oysa insanlar için doğal yaşam, insanca yaşamdır. Ama bunu anlayamıyorlar. Anlamak istemiyorlar. İnsan gibi yaşamak çok güç, o nedenle hiç olmazsa kurgusal düzeyde bundan kurtulma isteği var.(…) Hayvana geri dönülüyor. Böylesi, insanca yaşamaktan çok daha kolay." (Dönüşüm)
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