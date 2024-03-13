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Dostoyevski'nin başyapıtı Karamazov Kardeşler romanından 30 alıntı

Fyodor Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler'i, insanın derin çelişkilerini titizlikle inceler. Bu eser, sadece bir ailenin trajedisini değil, aynı zamanda 19. yüzyıl Rusyasının sosyo-politik atmosferini de yansıtır. Dostoyevski'nin ustalıklı kalemiyle canlanan karakterler ve etkileyici olay örgüsü, okuyucuları insan ruhunun en karanlık köşelerine doğru yolculuğa çıkarır. Bu eser, çağları aşsa da önemini kaybetmeyecek olay ve insan örgüsüyle dünya edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Sizler için Karamazov Kardeşler'den 30 etkileyici alıntı derledik.

Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:49
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Çoğu zaman insanlar; hatta caniler bile, haklarında verdiğimiz yargılardan çok daha saf ve temiz ruhlu olurlar. Biz de öyleyiz...

📕📗 Fyodor Dostoyevski / Karamazov Kardeşler

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Korkudan kaçının; korku yalan doğurur.

📕📗 Fyodor Dostoyevski / Karamazov Kardeşler

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Çünkü acı çekmek yaşamın ta kendisidir.

📕📗 Fyodor Dostoyevski / Karamazov Kardeşler

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Bir çocuğun ölümünü görmektense, dünyaya geliş biletimi iade etmek isterim.

📕📗 Fyodor Dostoyevski / Karamazov Kardeşler

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Akıllı adamla konuşmak zevktir.

📕📗 Fyodor Dostoyevski / Karamazov Kardeşler

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