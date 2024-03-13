Dostoyevski'nin başyapıtı Karamazov Kardeşler romanından 30 alıntı

Fyodor Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler'i, insanın derin çelişkilerini titizlikle inceler. Bu eser, sadece bir ailenin trajedisini değil, aynı zamanda 19. yüzyıl Rusyasının sosyo-politik atmosferini de yansıtır. Dostoyevski'nin ustalıklı kalemiyle canlanan karakterler ve etkileyici olay örgüsü, okuyucuları insan ruhunun en karanlık köşelerine doğru yolculuğa çıkarır. Bu eser, çağları aşsa da önemini kaybetmeyecek olay ve insan örgüsüyle dünya edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Sizler için Karamazov Kardeşler'den 30 etkileyici alıntı derledik.