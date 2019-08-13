Dostoyevski son anda idamdan nasıl kurtuldu?

Suç ve Ceza, Budala, Karamazov Kardeşler gibi başyapıtların mimarı Dostoyevski, on dokuzuncu yüzyıl Rusya'sında yaşadı. Rus edebiyatının önemli yazarı Dostoyevski'nin hayatı, soylu bir sınıftan gelen Turgenyev ve Tolstoy'a göre zorlukla geçti. 11 Kasım 1827 yılında Moskova'da dünyaya gelen yazarın babası eski bir ordu cerrahı, annesi ise bir tüccarın kızıydı. Annesinin yardımıyla evde başladığı öğrenimini özel bir okulda sürdüren Dostoyevski'nin babasının acımasız ve sert bir adam olduğu iddia edilir. On beş yaşındayken annesini kaybeden ve Petersburg Askeri Mühendislik Okulu'na giren Dostoyevski, buradaki yıllarını Rus ve Avrupa edebiyatının ünlü isimlerinin eserlerini okuyarak geçirdi.

1846 yılında İnsancıklar'ı yazan Dostoyevski, edebiyat sahasında büyük yankı uyandırdı ve ilk eseriyle bir anda tanınan yazar haline geldi.