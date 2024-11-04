Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden "Mış Gibi Yaşamlar"

Doğan Cüceloğlu hayatın her alanında sarf ettiği sözleri, kişisel gelişim kitapları ve psikoloji alanında kaleme aldığı yazılarıyla ülkemizin en tanınmış simalarından biriydi. Psikolog yazarın "mış gibi yaşayanlar" üzerine kaleme aldığı, ders niteliğinde bir kitabı var, adı "Mış Gibi Yaşamlar." Eserinde, aile içi sorunları ve çocukken aldığımız eğitimleri konu alıyor. Aynı zamanda kişilerin günlük hayatlarında nasıl "mış gibi" davrandıklarını ve bu davranışların arkasındaki psikolojik nedenlerini okuyucusuna aktarıyor. Gerçek kimlik arayışına sürükleyecek bu eserden sizler için alıntıları bir araya getirdik.