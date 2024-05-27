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Doğan Cüceloğlu'nun İnsan İnsana kitabından insan ilişkilerine dair alıntılar

İnsan, gündelik hayattaki ilişkileri içinde sürekli olarak yeniden kendini gerçekleştiren ve tanımlanan bir varlıktır. Bu ilişkilerin temeli iletişim süreçlerinde yatar. Doğan Cüceloğlu'nun derin bilgeliği, insan hayatını incelediğinde her hikâyeden anlam çıkartabilme yeteneğiyle ön plana çıkar. O, kimliklerin ötesinde, canların birbirine temas ettiği "insan insana" ilişkisinin mümkün olduğunu hatırlatır. Sizler için, Doğan Cüceloğlu'nun en çok okunan kitaplarından biri olan "İnsan İnsana" adlı kitabından birbirinden değerli alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 27.05.2024 13:51
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En çetin mücadelelerim, kendi kendimle yaptıklarımdır.

📕📒 İnsan İnsana / Doğan Cüceloğlu

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İnsan iletişimi, hem kafa hem de gönül zenginliği ister:
Biri olmadan diğerinin etkinliği yoktur.

📕📒 İnsan İnsana / Doğan Cüceloğlu

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İletişim sorunlarını çözmeden doyumlu bir yaşam sürdürmek olanaksızdır.

📕📒 İnsan İnsana / Doğan Cüceloğlu

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Bir kişinin kendinden hoşlanması ve kendini diğer insanlarla, doğayla ilişki içinde görmesi, yaşamının anlamlı olmasını sağlar.

📕📒 İnsan İnsana / Doğan Cüceloğlu

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Umursamama, psikolojik bakımdan en zehirli, en öldürücü ortamı yaratır.

📕📒 İnsan İnsana / Doğan Cüceloğlu

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