Dillere pelesenk Hafız-ı Şirazi mısraları

Henüz öğrenciliği döneminde yazdığı şiirler ile büyük bir şöhrete ulaşan Hafız-ı Şirazi daha çok "hafız" ismi ile tanınmıştır. Kaside, rubai, dörtlük ve kıtalar yazsa da asıl şöhretini gazellerine borçlu olan Hafız, İran edebiyatının en bilinen şairidir. Şiir dilinde yakaladığı ahenk ve akıcılık sayesinde Fars edebiyatından emsalsiz bir noktada olan şair, kendinden sonra gelen tüm kuşaklar üzerinde geniş bir etki sahası kurar. Sizler için dillere pelesenk Hafız-ı Şirazi mısralarını araştırdık.