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Dillere pelesenk Hafız-ı Şirazi mısraları

Henüz öğrenciliği döneminde yazdığı şiirler ile büyük bir şöhrete ulaşan Hafız-ı Şirazi daha çok "hafız" ismi ile tanınmıştır. Kaside, rubai, dörtlük ve kıtalar yazsa da asıl şöhretini gazellerine borçlu olan Hafız, İran edebiyatının en bilinen şairidir. Şiir dilinde yakaladığı ahenk ve akıcılık sayesinde Fars edebiyatından emsalsiz bir noktada olan şair, kendinden sonra gelen tüm kuşaklar üzerinde geniş bir etki sahası kurar. Sizler için dillere pelesenk Hafız-ı Şirazi mısralarını araştırdık.

Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:22
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Dedim: Çekiyorum gamını;
Dedi: Geçer gider gamın

Hafız-ı Şirazi

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Vefa izi görülmüyor gülün tebessümünde
İnle benim âşık bülbülüm inle; zamanıdır feryadın

Hafız-ı Şirazi

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Bitiremeyişin, senin büyüklüğündür
Hiç başlamayışın, kaderin

Hafız-ı Şirazi

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Ey sabâ, lutfedip söyle şu güzel ceylana
Sen düşürdün bizi çöllere, dağlara

Hafız-ı Şirazi

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Bir aşk derdi çekmişim ki sorma
Her ayrılığı tatmışım; hiç sorma

Hafız-ı Şirazi

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