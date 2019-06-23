Arama

Menu

Dilimizdeki kelimelerin şaşırtıcı kökenleri

Türkçedeki 30 kelimenin kökeni 5 bin yıl öncesine dayanıyor. Peki, Türkçeye köklü şekilde yerleşen ve gündelik hayatta üzerine hiç kafa yormadan kullandığımız kelimelerin kökenini hiç merak ettiniz mi? Sizler için, 30 kelimenin şaşırtıcı kökenlerini derledik.

Giriş Tarihi: 23.06.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 00:56
  • 1
  • 30
ITIR
ITIR

Arapça ıtır kökünden gelen ıtır "güzel koku, parfüm, baharat" sözcüğünden alıntıdır. Aktar kelimesi de buradan gelmektedir.

Köken: Arapça

  • 2
  • 30
HANIM
HANIM

Hanım kelimesi, kadına yerini gösteren bir kelime gibi görünse de aslında Eski Türkçe'deki 'Han' kelimesinden gelmektedir. Eski Türklerde erkekler için Han nasıl hükümdar anlamına geliyorsa, ondan türemiş 'Hanım' kelimesi de sultan, kraliçe gibi bir anlama geliyor.

Köken: Eski Türkçe

  • 3
  • 30
KARANTİNA
KARANTİNA

Karantina hikayesi olan bir kelimedir. Asıl anlamı Fransızca 'quarante' yani 40 demek olan kelime, eskiden hastalık riski olan gemilerin açıkta 40 gün bekletildikten sonra limana yanaşmasına izin verilişinden türemiş.

Köken: Fransızca

  • 4
  • 30
AHTAPOT
AHTAPOT

Ahtapot acht (Almanca) – octo (Latince); yani sekiz kelimesinin yanına yerleşen -pod, yani ayak kelimesinden türetilmiştir.

Köken: Almanca

  • 5
  • 30
YEGANE
YEGANE

Bu kelime, Farsçadaki "yek" kökünden geliyor. "Bir" ve "tek" anlamına gelen yek kelimesinden, yegâne, biricik kelimesi türetiliyor.

Köken: Farsça

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN