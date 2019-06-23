Dilimizdeki kelimelerin şaşırtıcı kökenleri
Türkçedeki 30 kelimenin kökeni 5 bin yıl öncesine dayanıyor. Peki, Türkçeye köklü şekilde yerleşen ve gündelik hayatta üzerine hiç kafa yormadan kullandığımız kelimelerin kökenini hiç merak ettiniz mi? Sizler için, 30 kelimenin şaşırtıcı kökenlerini derledik.
Giriş Tarihi: 23.06.2019
15:06
Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
00:56
Arapça ıtır kökünden gelen ıtır "güzel koku, parfüm, baharat" sözcüğünden alıntıdır. Aktar kelimesi de buradan gelmektedir.
Köken: Arapça
Hanım kelimesi, kadına yerini gösteren bir kelime gibi görünse de aslında Eski Türkçe'deki 'Han' kelimesinden gelmektedir. Eski Türklerde erkekler için Han nasıl hükümdar anlamına geliyorsa, ondan türemiş 'Hanım' kelimesi de sultan, kraliçe gibi bir anlama geliyor.
Köken: Eski Türkçe
Karantina hikayesi olan bir kelimedir. Asıl anlamı Fransızca 'quarante' yani 40 demek olan kelime, eskiden hastalık riski olan gemilerin açıkta 40 gün bekletildikten sonra limana yanaşmasına izin verilişinden türemiş.
Köken: Fransızca
Ahtapot acht (Almanca) – octo (Latince); yani sekiz kelimesinin yanına yerleşen -pod, yani ayak kelimesinden türetilmiştir.
Köken: Almanca
Bu kelime, Farsçadaki "yek" kökünden geliyor. "Bir" ve "tek" anlamına gelen yek kelimesinden, yegâne, biricik kelimesi türetiliyor.
Köken: Farsça