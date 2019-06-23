Dilimizdeki kelimelerin şaşırtıcı kökenleri

Hanım kelimesi, kadına yerini gösteren bir kelime gibi görünse de aslında Eski Türkçe'deki 'Han' kelimesinden gelmektedir. Eski Türklerde erkekler için Han nasıl hükümdar anlamına geliyorsa, ondan türemiş 'Hanım' kelimesi de sultan, kraliçe gibi bir anlama geliyor.

Köken: Eski Türkçe