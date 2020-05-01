Cemil Meriç'in Bir Facianın Hikayesi'nden 20 alıntı

Bir çağın vicdanı olan Cemil Meriç, düşünce dünyasıyla sadece dönemini değil ondan yıllar sonra gelen nesilleri de etkiledi. Cemil Meriç kendisini ''Hayatını, Türk irfanına adamış, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi'' olarak tanımladı. Modern çağın filozofu olan Meriç'in dünya milletlerinin iki zıt kutba ayrıldığını anlatan "Bir Facianın Hikayesi" adlı eserinden 20 alıntıyı derledik.