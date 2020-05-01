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Cemil Meriç'in Bir Facianın Hikayesi'nden 20 alıntı

Bir çağın vicdanı olan Cemil Meriç, düşünce dünyasıyla sadece dönemini değil ondan yıllar sonra gelen nesilleri de etkiledi. Cemil Meriç kendisini ''Hayatını, Türk irfanına adamış, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi'' olarak tanımladı. Modern çağın filozofu olan Meriç'in dünya milletlerinin iki zıt kutba ayrıldığını anlatan "Bir Facianın Hikayesi" adlı eserinden 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 23:45 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 09:31
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"İstesek de, istemesek de öleceğiz. Demek, her şey anlamsız. İnsan olarak yaşadığımız macera hiç bir işe yaramıyor."

I Cemil Meriç

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"Toplulukların işlediği suçlar da ikiye ayrılabilir. Ayak takımının işlediği suçlar, yüksek sınıfların işlediği suçlar."

I Cemil Meriç

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"Yaşayış tarzımız babalarımızınkinden çok başka. Hayatımızı düzenleyen tek faktör: Ekonomi."

I Cemil Meriç

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"Avrupalılaştırma nedir? Avrupa'ya has içtimaî bütünlerin (sistem) Asya, Amerika, Afrika kültür ve medeniyetlerini istila etmesi."

I Cemil Meriç

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"Camus doğru söylüyor: "Maverayla göbek bağını koparmış bir dünyanın insanı ya intihar eder ya isyan."

I Cemil Meriç

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