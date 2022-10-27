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  • Cemal Süreya Şiirleri: Anlamlı, Etkileyici, En Güzel Cemal Süreya Aşk Sözleri

Cemal Süreya Şiirleri: Anlamlı, Etkileyici, En Güzel Cemal Süreya Aşk Sözleri

İkinci Yeni şiirinin önde gelen ismi Cemal Süreya, şiirle kurduğu bağ ile tanınan önemli bir şair. Şiirin yanında nesirleri ile de kuşağı arasında öne çıkan Cemal Süreya, aşk şiiri denince ülkemizde akla gelen ilk isimlerden. Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı okurlar tarafından büyük teveccüh görüyor. Cemal Süreya şiirleri ve sözleri ölümü üzerinden epeyce vakit geçmesine rağmen hala okunuyor ve ders olarak okutuluyor. Sizler için Cemal Süreya şiirleri, sözleri, aşk şiirleri, alıntıları ve aşk şiirlerini derledik.

Giriş Tarihi: 27.10.2022 07:42
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Onların Yanı Sizin

Onların, yani sizin hayatınıza

Şarkılar girmiş, şarkısız edemiyorsunuz

Şarkılar, yani barış, yani gökyüzü

Yani bazan burun buruna geldiğiniz köşebaşlarında

Sonra usul usul, yavaş yavaş kaybettiğimiz

Yani dost geldi gelecek, sevgili sevdi sevecek

Yani yaşamak adına güzel düştüğü olan

Şarkılar, yani yanıldığımız...

Sizin, yani onların hayatlarına

Allahlar girmiş, Allahlardan kurtulamıyorlar

Allahlar, yani çarşıda, pazarda, yani evde

Yani arabalarına taş koydukları caddelerde

Bir dilim jandarma ekmeği kürekte, kürek denizde

Yani sızlayageldiği şey öbür taraflarının

Yani gölgesinden ölümü görmüş gibi korkulan

Allahlar, yani yine yanıldıkları...

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Tek Yasak

Özgürlüğün geldiği gün

O gün ölmek yasak!

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İki Kalp

İki kalp arasında en kısa yol:

Birbirine uzanmış ve zaman zaman

Ancak parmak uçlarıyla değebilen

İki kol.

Merdivenlerin oraya koşuyorum,

Beklemek gövde gösterisi zamanın;

Çok erken gelmişim seni bulamıyorum,

Bir şeyin provası yapılıyor sanki.

Kuşlar toplanmışlar göçüyorlar

Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

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Teknokratlar

Bütün mimarlar yüksek, mühendisler de

Bir sen kaldın alçak mimar ey Sinan Usta!

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Önceleyin

Önce bir ellerin vardı yalnızlığımla benim aramda

Sonra birden kapılar açılıverdi ardına kadar

Sonra yüzün, onun ardından gözlerin, dudakların

Sonra her şey çıkıp geldi

Bir korkusuzluk aldı yürüdü çevremizde

Sen çıkardın utancını duvara astın

Ben masanın üstüne kodum kuralları

Her şey işte böyle oldu önce.

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