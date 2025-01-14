Çalışkan bir muharrir Peyami Safa cümleleri

Yayınlanma Tarihi:
Ocak 14, 2025 09:59
Güncelleme Tarihi: Ocak 14, 2025 10:03
Babası bir şair olan ve amcalarının isteği ile edebiyata yönelen Peyami Safa, velut bir yazar ve çalışkan bir muharrirdi. Müstear isimlerle yazdığı metinlerle polisiye edebiyata can veren Safa, romanları ile edebiyat tarihimizi derinden etkilemeyi başarmış bir isimdi. Dönemin en önemli yazar ve şairleri ile yakın bir ilişkiye sahip olan Peyami Safa aynı zamanda bir hastane tutkunuydu. Peyami Safa'nın kitaplarından etkileyici cümleleri bir araya getirdik.
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Anlaşılmayan ruhlara 'deli' demek âdettir.
Peyami Safa
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Sürüklenirsek hiçiz, dayanırsak varız.
Peyami Safa
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Vazgeçilmez sanma kendini. Toprağın altı, kendini vazgeçilmez sanan insanlarla dolu!
Peyami Safa
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Mutlu ol çünkü kimse senin üzgün olmanı umursamıyor.
Peyami Safa
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Ölüm bir eve girince, sağ kalanları da biraz öldürüyor.